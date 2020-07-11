Apple, Görünüşe Göre, Intel'in Ardından AMD'ye de Veda Ediyor

Apple'ın Intel işlemcileri kullanmak yerine gelecekte hazırlayacağı Mac'ler ve MacBook'lar için kendi CPU'larını yaptığını duyurması Intel için üzücü bir haber olmuştu elbette. Şimdi ise sırada AMD var.
Gelen bilgilere göre Apple, gelecekteki Mac ve MacBook'ları için AMD grafik kartlarına da ihtiyaç duymayacak ve bilgisayarlarının grafik hanesinde de kendi GPU'larına yer verecek. Zaten yıllardır akıllı telefonları için güçlü işlemciler üreten şirketin, bilgisayarları için de uzunca bir süredir benzer hamleyi yapacağı biliniyordu. Sonunda o gün geldi ve Apple, kendi CPU'ları için ilk adımı attı. Sırada ise Apple GPU'lar var.
Kaldı ki kısa bir süre önce Apple'ın tanıttığı A12Z Bionic işlemcinin içeriğinde yer alan dahili GPU, gösterdiği benchmark skorlarıyla yeteri kadar güçlü olduğunu kanıtlamıştı. Şimdi ise Apple, muhtemelen ARM ile olan bağını kuvvetlendirerek AMD'yi de saf dışı bırakmak istiyor.
The future will be very interesting. macOS arm64 according to Apple removes support for AMD GPUs too, Apple GPUs all the way. pic.twitter.com/2hF8RwsO4C— Longhorn (@never_released) July 6, 2020
Ancak bu haber henüz kesinlik kazanmış değil. Twitter üzerinden Longhorn tarafından yapılan paylaşımda bahsedilen konu, Apple tarafından onaylanmadı. Kısa bir sürede de onaylanacağını düşünmüyoruz. Fakat ateşin olmadığı yerden de duman çıkmaz.
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