Tim Cook: "Apple Fanları Hazır Olsun; Yeni Bir Şeyler Geliyor"

Tim Cook, Apple fanlarını sevindiren bir açıklama yaptı ve 2021'de Apple'dan yeni şeyler bekleyebileceklerini müjdeledi. Peki, bu ne anlama geliyor?
Evet, 2021 yılında yine yeni bir iPhone serisi göreceğiz; iPhone 13 serisi bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Öte yandan yeni bir MacBook da piyasaya çıkacak. 14 inç ve 16 inç boyutlarında yeniden tasarlanmış MacBook Pro'nun geleceğini biliyoruz. Belki de Cook'un sözünü ettiği yenilikten kastı, bu dizüstü bilgisayarlarında Touch Bar'ı kaldırmak olabilir. Buna ilişkin sızıntılar mevcut. Ha, belki de geçtiğimiz gün Microsoft'un Surface tanıtımım videosuna kızarak MacBook'larını tamamen dokunmatik ekranla donatmaya karar vermiştir (hiç sanmıyoruz) bunu da bekleyip göreceğiz.
Bunların yanı sıra MacBook Air 2021'nin ve yeni bir iMac'in de piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak bunların dışında bir yenilik görecek miyiz? Açıkçası kestirmesi güç. Apple, yıllardır stokladığı patent örneklerinden şaşırtıcı bir seçki yaparsa, elbette bu heyecan verici olabilir.
Heyecan verici olabilecek tanıtımlardan biri için Apple Car'ı düşünebiliriz belki, fakat onun da piyasaya çıkmasının çok uzun süre olduğunu biliyoruz. Peki, ya Apple AR gözlükleri? Hala hakkında söylentiler sürüyor, ancak net bir açıklama yok. Apple VR kulaklığı da iddia edilenler arasında. Bunun da 2022 için hazırlandığı söyleniyor.
Keşke Tim Cook, Apple fanlarının neye hazır olacağını biraz da olsa detaylandırsaymış. Ama bunu tercih etmemiş.
Peki, 2021 yılı Air Tags yılı mı? Bunun da cevabını size bırakalım, yorumlarda eşlik edin.
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