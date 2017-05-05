Tim Cook'tan Tüm Dünyaya ":D"
Tim Cook, Twitter'da paylaştığı ve kısa sürede yayından kaldırılan bu işaretiyle bizlere şifreli bir mesaj mı verdi?
İçinde sadece ":D" yazan bir mesaj, Apple CEO'su Tim Cook tarafından Twitter'da paylaşıldı ve kısa süre sonra silindi. Cook, bize bir şey mi demeye çalışıyordu yoksa küçük bir hata mı yaşandı?
Apple, konuyla ilgili sorulara henüz bir cevap vermezken bir iddia ortaya atıldı. Gizmodo'ya ulaşan, Apple'da birkaç sene çalıştığını iddia eden bir kişi tarafından gönderilen, "Tim Cook'un gülüşü ne anlama geliyor biliyorum" başlıklı epostaya göre Cook'un tweet'i, birisine gönderilen özel bir cevaptı ancak yanlışlıkla herkese açık olarak paylaşıldı.
Eposta şöyle devam ediyor:
"Yaklaşık iki yıl önce Tim'e yazan ve iş arkadaşımın bir müşterisiyle olan müthiş ilişkisini anlatan bir meslektaş tanıyorum. Şaşırmıştı ve birkaç gün sonra epostasına cevap almak onu sevindirdi. Bunu birkaçımızla paylaştı. Cevap bir gülücüktü."
Zeynel A. Öztürk
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