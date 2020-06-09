Toto'nun Africa şarkısını bir de Tesla bobinleri ile dinleyin!

Toto'nun Africa şarkısı, bu zamana kadar birçok ilginç çalışma ile hafızalara kazındı. Daha önce Afrika'nın ortasında yer alan sistemlerle çalınan şarkı, şimdi de Tesla bobinleriyle çalındı. İşte Tesla bobinleri ile Toto'nun Africa şarkısı...

Toto'nun Africa şarkısı bir de Tesla bobinleri ile dinleyin!

Toto, 1977 yılında Los Angeles'ta kurulmuş bir rock/pop rock/soft rock grubu. Çoğunlukla Rosanna, Pamela gibi "kızımız olursa ne isim koyalım" şarkılarıyla bilinse de, en büyük hit şarkısı herkesin de bildiği gibi "Africa".

Toto'nun Africa şarkısı daha önce birçok ilginç çalışmada yer aldı. Bu şarkı şimdi Tesla bobinleri ile çalındı ve ortaya enerjik görüntüler çıktı. YouTube'da Franzoli Electronics kanalında yayınlanan bu video izleyenlere hem de ışık şov yaşattı. Videoda sesi artırmak için kullanılmış bir sistem yok yani bobinlerden ne kadar ses geliyorsa onu duyuluyor.

İŞTE TESLA BOBİNLERİ İLE TOTO'NUN AFRİCA ŞARKISI

Africa by Toto on Musical Tesla CoilsAfrica by Toto on Musical Tesla Coils
Challenge accepted! Please, subscribe to collaborate even more with new videos. For those who did not understand what is going on this video, here's a brief explanation: The main loud music really comes from the tesla coil sparks. They are literally playing the music due to the programmed phase, pulse width and firing frequency! So, there are no speakers, no audio / video special effects. It looks even better in person and sounds almost the same, just without the beat / percussion backing track. I hope you all enjoy this version where I worked for musical tesla coils! Any question? feel free to comment on. My Instagram: #franzolielectronics #toto #africa #teslacoil

TESLA BOBİNİ NEDİR?

Tesla bobini, Nicola Tesla tarafından bulunan ve adını alan bobindir. Bu bobinler, yüksek gerilim, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Tesla, bobini oluştururken 2 ve bazen de 3 çift rezonans elektrik devrelerinden oluşan farklı konfigürasyonlar denemiştir.

Tesla, bu bobini aydınlatma, fosforesans, X-ışını üretme, yüksek frekanslı alternatif akımı üretme, elektroterapi ve elektrik akımını kablosuz iletme çalışmalarında kullandı, hatta Tesla'nın en büyük amacı elektrik akımının uzun mesafede kablosuz olarak iletimini sağlamaktı. Yaptığı çalışmalar, neon ve floresan lamba, röntgen ışınları, MR cihazlar gibi günümüz teknolojilerinin temeli olarak ele alınmakadır.

Tesla bobinleri ayrıca 1920'li yıllara kadar telsiz telgraflardaki spark-gap radyo vericilerinde de kullanılmıştır. Günümüzde ise Tesla bobinleri eğlence sektöründe ve eğitimde görsel amaçlar doğrultusunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

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