Toto'nun Africa şarkısını bir de Tesla bobinleri ile dinleyin!

Toto'nun Africa şarkısı, bu zamana kadar birçok ilginç çalışma ile hafızalara kazındı. Daha önce Afrika'nın ortasında yer alan sistemlerle çalınan şarkı, şimdi de Tesla bobinleriyle çalındı. İşte Tesla bobinleri ile Toto'nun Africa şarkısı...