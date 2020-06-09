Toto'nun Africa şarkısını bir de Tesla bobinleri ile dinleyin!

Toto, 1977 yılında Los Angeles'ta kurulmuş bir rock/pop rock/soft rock grubu. Çoğunlukla Rosanna, Pamela gibi "kızımız olursa ne isim koyalım" şarkılarıyla bilinse de, en büyük hit şarkısı herkesin de bildiği gibi "Africa".
Toto'nun Africa şarkısı daha önce birçok ilginç çalışmada yer aldı. Bu şarkı şimdi Tesla bobinleri ile çalındı ve ortaya enerjik görüntüler çıktı. YouTube'da Franzoli Electronics kanalında yayınlanan bu video izleyenlere hem de ışık şov yaşattı. Videoda sesi artırmak için kullanılmış bir sistem yok yani bobinlerden ne kadar ses geliyorsa onu duyuluyor.
İŞTE TESLA BOBİNLERİ İLE TOTO'NUN AFRİCA ŞARKISI
TESLA BOBİNİ NEDİR?
Tesla bobini, Nicola Tesla tarafından bulunan ve adını alan bobindir. Bu bobinler, yüksek gerilim, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım üretmek amacıyla kullanılmaktadır.
Tesla, bobini oluştururken 2 ve bazen de 3 çift rezonans elektrik devrelerinden oluşan farklı konfigürasyonlar denemiştir.
Tesla, bu bobini aydınlatma, fosforesans, X-ışını üretme, yüksek frekanslı alternatif akımı üretme, elektroterapi ve elektrik akımını kablosuz iletme çalışmalarında kullandı, hatta Tesla'nın en büyük amacı elektrik akımının uzun mesafede kablosuz olarak iletimini sağlamaktı. Yaptığı çalışmalar, neon ve floresan lamba, röntgen ışınları, MR cihazlar gibi günümüz teknolojilerinin temeli olarak ele alınmakadır.
Tesla bobinleri ayrıca 1920'li yıllara kadar telsiz telgraflardaki spark-gap radyo vericilerinde de kullanılmıştır. Günümüzde ise Tesla bobinleri eğlence sektöründe ve eğitimde görsel amaçlar doğrultusunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
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