Toyota Türkiye üretime 'planlı' ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.
2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.
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