Yaşanan Siber Saldırı Sonrasında, Toyota Üretimi Durdurmak Zorunda Kaldı!

Nikkei'nin bildirdiğine göre Toyota, büyük bir tedarikçiye yönelik siber saldırının ardından Japonya'daki tüm tesislerinde araç üretimini durdurdu. Toyota küresel web sitesinde, "Yerli bir tedarikçide (Kojima Industries Corporation) sistem arızası nedeniyle, Japonya'daki 14 fabrikada 28 hattın çalışmasını 1 Mart Salı günü askıya almaya karar verdik" açıklamasına yer verildi.
Kojima, klima sisteminde ve direksiyon simidinde kullanılan bileşenler de dahil olmak üzere hem dış hem de iç parçalar tedarik ediyor. Parçalar etkilenmemiş olsa da, Kojima'nın Toyota ile iletişim kuramadığı veya üretimi izleyemediği bildirildi. Sorun, Toyota'nın, stok yapmasına gerek kalmadan, parçaların kurulmadan hemen önce teslim edilmesini gerektiren "tam zamanında" üretim sistemini etkiliyor.
Toyota, web sitesinde bir siber saldırıdan bahsetmedi, ancak Kojima durumu doğruladı. Bir Kojima yetkilisi Nikkei ile yaptığı görüşmede "Bir tür siber saldırıya uğradığımız doğru. Halen hasarı doğrulama sürecindeyiz ve birinci önceliğimiz Toyota'nın üretim sistemini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak olmak üzere yanıt vermek için hızla çalışıyoruz."
Kamyon üreticisi Hino Motors ve Daihatsu Motor da dahil olmak üzere diğer iki Toyota ortağının da saldırıya uğradığı bildiriliyor. Siber saldırının kaynağı, kötü amaçlı yazılımın türü ve diğer ayrıntılar açıklanmadı. Toyota, üretim hatlarını ne zaman yeniden başlatmayı beklediğini söylemedi, ancak Japon hükümetinin soruşturmaya dahil olduğu bildiriliyor...
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