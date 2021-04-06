TP-Link'ten İnternet Sorununu Çözecek Yeni Powerline Adaptör

Evde ya da ofiste bir yerleri kırıp dökmeden, delmeden, kablo çekmeye uğraşmadan elektrik prizi olan her yere interneti de taşımayı sağlayan powerline adaptörler, pek çok kullanıcı için ideal ağ çözümü. Özellikle katlı evlerde evin her katına interneti rahat ve kolay taşımayı sağlıyor. Zengin powerline ürün ailesi olan TP-Link®, bu aileye yeni bir üye daha ekliyor. TL-WPA7517KIT model adlı ürün, hem kablolu hem de kablosuz bağlantı desteğine sahip.
Mevcut elektrik hattını, aynı zamanda interneti de taşıyan bir hat haline getiren powerline adaptörler, kolay kurulup kullanılan ürünler. TP-Link'in yeni modeli de iki adaptörden oluşan kit halinde satışa sunuluyor ve çok kolay kurulup kullanılır hale geliyor. Adaptörlerden biri modem ya da yönlendiriciye Ethernet kablosu ile bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör başka bir prize takılıp 'eşleştir' düğmesine basıldığında cihazlar çalışır hale geliyor. Mevcut ağın adı ve şifresi değişmeden ağa bağlanılabiliniyor. İkinci adaptör internete nerede erişilmek isteniyorsa oradaki prize takılıp kullanılabiliyor. Evrensel uyumlu olan bu cihaz ile istendiğinde HomePlug AV ve AV2 destekli farklı marka ya da model powerline adaptör alıp her odaya bir adaptör ile ağı genişletmek de mümkün oluyor.
Gigabit hızında kablolu bağlantı
Sadece kablolu bağlantı desteği sunan ya da hem kablolu hem de kablosuz bağlantı sağlayan powerline adaptör modelleri olabiliyor. TP-Link'in yeni powerline adaptörü hem kablolu hem kablosuz desteğine sahip modellerden. TL-WPA7517 adaptörlerinin altında bir adet Gigabit Ethernet yuvası yer alıyor. Bu yuvaya istenen cihazlar kablo ile bağlanıp Gigabit hızın keyfi çıkarılabiliyor. Üstelik hiçbir yer kırılmadan, kablo çekilmeden bu konfor yaşanabiliyor. Evde tadilat yapmak istemeyenler, kiracılar vb için bu büyük bir avantaj sağlıyor. Powerline adaptörler bir prizden alınıp başka bir prize rahatlıkla bağlanabiliyor ve internet o prizin olduğu bölgeye taşınmış oluyor.
TL-WPA7517KIT, aynı zamanda kablosuz (Wi-Fi) bağlantıda da yüksek hız değerlerine sahip. AC destekli, çift bantlı bu adaptörler ile 5GHz bandında 433 Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps olmak üzere toplamda 750 Mbps kablosuz hızlara ulaşmak mümkün.
TP-Link'in iOS ve Android destekli olan tpPLC uygulamasıyla powerline adaptörleri ve ağı yönetmek çok kolay. Akıllı telefonlar ile bu uygulamadan elektrik hattı hızını gerçek zamanlı olarak görmek; Misafir Ağı kurmak; adaptörler üzerindeki LED'leri açıp kapatmak gibi pek çok işlemi yapmak mümkün. Bu hafta içinde Türkiye'de satışa sunulacak olan TL-WPA7517KIT'in fiyatı KDV dahil 100 USD.
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