TP-Link'ten Avantajlı Paketli Akıllı Priz!

TP-Link Tapo P100 model akıllı prizin avantajlı paketi de satışa sunuldu. Dört adet akıllı prizin yer aldığı avantajlı paket ile tüm evin ihtiyacı, uygun fiyata karşılanabiliyor.