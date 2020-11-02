TP-Link'ten Avantajlı Paketli Akıllı Priz!

TP-Link®'in uygun fiyatlı akıllı ev serisi olan Tapo'nun ürün çeşidinin artmasının yanı sıra avantajlı paketleri de satışa sunulmaya başlandı. Küçük tasarımı ile az yer kaplayan ve kolay kullanıma sahip Tapo P100 model akıllı prizi artık 4'lü paket olarak almak mümkün. Böylece evde birden fazla akıllı priz kullanmak isteyenler tek tek Tapo P100'ü almak yerine, daha avantajlı fiyatla bu dörtlü paketi tercih edebilirler.
Dört akıllı prizden oluşan paketin tavsiye edilen satış fiyatı 419 TL (56 USD). Tek priz fiyatının 129 TL (17,50 USD) olduğu dikkate alındığında, dörtlü paket alındığında nerdeyse bir priz bedeline yakın fiyat avantajı elde ediliyor. Akıllı priz kullanan ve avantajlarından yararlananların genelde tek priz ile yetinmediklerini bildiren TP-Link yetkilileri, bu nedenle avantajlı paket oluşturduklarını söylüyorlar. Dört adet prizden oluşan Tapo P100 avantajlı paket, ortalama bir evin akıllı priz ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor.
Evlerde kullanılan tüm elektrikli cihazları akıllı hale getirmek ve her zaman, her yerden açıp kapatabilmek önemli bir avantaj. Günümüzde bu avantaja sahip olmak isteyen kişilerin sayısı giderek artıyor. Akıllı prizler, bu beklentiyi karşılayan ve akıllı prize bağlanan tüm elektrikli cihazları uzaktan kontrol etmeyi sağlayan ürünler. TP-Link Tapo P100, mini kompakt tasarımı, kolay uygulaması, ses kontrol özelliği ve benzerlerine oranla daha erişilebilirliği ile ideal bir akıllı priz.
Prize takılıp kullanılan tüm cihazlar Tapo P100 akıllı prize bağlanarak her yerden açılıp kapatılabilir hale geliyor. Abajur, kombi, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi, ütü gibi tüm cihazları ister akıllı telefon üzerinden ve nerede olunursa olunsun açıp kapatmak; isterse önceden programlayıp günün belli saatlerinde otomatik açılıp kapanmalarını sağlamak mümkün. Android ve iOS destekli Tapo uygulaması ile Tapo P100'e bağlı tüm cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Yine aynı uygulama ile programlama yapılabiliyor. Ayrıca cihaza bağlı elektronik aletler için geri sayım sayacı listeleri de oluşturmak mümkün oluyor.
Tapo P100 akıllı priz, son derece kolay kurulup çalıştırılıyor. Ürünü prize takıp Tapo uygulamasını akıllı telefona indirmek ve buradan adımları izleyerek birkaç dakika içinde ürünü aktif hale getirmek mümkün. Akıllı prizi kullanmak için başka herhangi bir cihaz, hub vb gerekmiyor; tak-çalıştır özellikli bir ürün.
Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor. Örneğin, "iki dakika sonra kahve makinesini çalıştır", "ışığı kapat" gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapanabiliyor.
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