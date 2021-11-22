Turkcell, 'Dijital Bahar' ile Sporu Evlere Taşıyor

Türkiye'nin Turkcell'i olma vizyonuyla sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Turkcell, Dijital Bahar Projesi kapsamında sporu büyükler için evlere taşıdı. Tüm yaşlıların rahatlıkla yapabileceği egzersizlerin yer aldığı spor programı, onlarca farklı video içeriğinden oluşuyor.

Turkcell, 'Dijital Bahar' ile Sporu Evlere Taşıyor

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