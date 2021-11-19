BMW'ye Qualcomm Dopingi: Büyük Ortaklık Açıklandı!

Büyük çip üreticisi Qualcomm, seçeneklerini çeşitlendirmek istiyor gibi görünüyor. Cep telefonlarının en büyük çip tedarikçisi olan şirket, şimdi yeni gelir akışları ve ürün yelpazelerini inceliyor.
San Diego merkezli şirket, bu planın bir parçası olarak yeni nesil sürücü yardımı ve kendi kendine sürüş (otonom) sistemleri çipleri için BMW ile yeni bir ortaklığı duyurdu. Qualcomm, BMW Group araçlarına güvenli, akıllı ve sofistike sürüş deneyimleri sunmak için çalışacak.
Qualcomm Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, konu hakkında "Bugün BMW ile yaptığımız duyuru, iki teknoloji liderinin yeni nesil otomobil için Snapdragon Dijital Şasi'nin önemli bir unsurunu tasarlamak ve geliştirmek üzere bir araya geldiği otomotivde yeni bir çağın başlangıcıdır" dedi.
BMW, yeni çiplerin 2025'ten itibaren üretilecek Neue Klasse serisi otomobillerinde kullanılacağını söyledi.
Qualcomm, BMW ile ortaklığına, sürücü yardım teknolojilerindeki en son gelişmeleri ve Snapdragon Ride Platformu ürünlerini getirecek.
Firma'nın söylediğine göre "BMW'nin yeni nesil Otomatik Sürüş yığını, Snapdragon Ride çip üzerinde görüş sistemi (SoC), görüş algısı ve Qualcomm Car-2-Cloud hizmetleri platformu tarafından yönetilen ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) merkezi bilgi işlem SoC denetleyicilerine dayanacak."
Ön, arka ve çevre görüş kameralarından gelen verileri analiz etmek için özel bir Qualcomm bilgisayarlı görü işleme çipi kullanılacak. BMW ayrıca, otomobilin bulut bilişim veri merkezleriyle iletişim kurmasına yardımcı olmak için bir Qualcomm merkezi bilgi işlem çipi ve başka bir Qualcomm çip seti kullanacak.
BMW Group Sürüş Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolai Martin şunları söyledi: "Gelecek nesil ADAS/AD platformumuzu oluşturmak ve müşterilerimize birinci sınıf sürüş deneyimleri sunmaya devam etmek için Qualcomm Technologies ile doğrudan ilişki içinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Otomotiv çipleri, Fransız otomobil üreticisi Renault'ya yeni elektrikli aracı için bilgi-eğlence sistemi gösterge panelleri için çip sağlayan Qualcomm için sıradaki büyük adım gibi gözüküyor...
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