Turkcell'den Şirketlere Yerli ve Milli Siber Güvenlik Hizmeti

Turkcell kurumlara sunduğu özel koruma çözümleri ve yüzden fazla siber güvenlik uzmanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinin altyapılarını 7/24 takip ederek muhtemel saldırılar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunan Turkcell, bireyleri de başta dolandırıcılık olmak üzere internetin kötü sürprizlerinden koruyor.