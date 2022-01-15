Türkiye'nin ilk 'uzaktan eğitimi'ydi. Peki, şimdi ne yapıyor?

Türkiye, uzaktan eğitimle aslında 40 yıl önce onlar sayesinde tanıştı. Zülal Balpınar ve Michael Smith, 80'lerde TRT ekranlarında bir nesle İngilizce öğretmişti.

Türkiye'nin ilk 'uzaktan eğitim'iydi. Şimdi ne yapıyor?

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