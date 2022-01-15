Türkiye'nin ilk 'uzaktan eğitimi'ydi. Peki, şimdi ne yapıyor?

Türkiye, uzaktan eğitimle aslında 40 yıl önce onlar sayesinde tanıştı. Zülal Balpınar ve Michael Smith, 80'lerde TRT ekranlarında bir nesle İngilizce öğretmişti.