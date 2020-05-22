TV Keyfinizi Büyük Ekrana Taşımanın Yolu

Büyük ekranda üstün görüntü ve ses kalitesi, geniş açılarda bile mükemmel detaylarla gerçekçi bir izleme deneyimi sunan LG Büyük Ekran TV'ler, evleri bir sinemaya ya da bir stadyuma dönüştürüyor.