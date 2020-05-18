Evden Çalışanlara Yeni Çözüm ile Destek Sağlanıyor

Zyxel, SD-WAN ağ yönetimi çözümünün kapasitesini genişletti. Evden çalışanlara destek olmak ve bilgi işlem yöneticilerin iş yükünü hafifletmek isteye firma, uzaktan ağ yönetimi çözümü SD-WAN'a yeni özellikler entegre etti.