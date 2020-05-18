Evden Çalışanlara Yeni Çözüm ile Destek Sağlanıyor

Zyxel, SD-WAN ağ yönetimi çözümünün kapasitesini genişletti. Evden çalışanlara destek olmak ve bilgi işlem yöneticilerin iş yükünü hafifletmek isteye firma, uzaktan ağ yönetimi çözümü SD-WAN'a yeni özellikler entegre etti.

Zyxel'den Evden Çalışanlara Yeni Çözüm

Bireylere ve kurumlara yönelik yapay zeka entegreli bulut tabanlı ağ çözümleri sunan Zyxel Networks, SD-WAN çözümünün yeni sürümünü piyasaya sundu. Ürünün yeni versiyonu; bilgisayar ağlarının uzaktan yönetimini daha pratik hale getiren bir dizi ek özellik içeriyor. Böylece BT personelinin iş yükü hafiflerken, evden çalışanlar internetleri kesintiye uğramadan gönül rahatlığı ile kendi ana işlerine odaklanabiliyor.

Dünya genelinde iş dünyası profesyonellerinin evden çalışma süreci devam ederken; bilgi işlem ağlarının efektif bir şekilde uzaktan yapılandırılması ve yönetilmesi ihtiyacına olan talep artıyor. Bu nedenle iş süreçlerinin kesintiye uğramadan devamlılığı için; güvenli ağ bağlantısı gereksinimi daha da önem kazanıyor. Pazarın bu beklentisine hızla cevap veren Zyxel, SD-WAN çözümüne bulut tabanlı kontrol paneli üzerinden yedekleme, yük devretme ve yüksek erişilebilirlik ayarları gibi bir dizi iş uygulamasının uzaktan zahmetsizce yapılabilmesine imkan tanıyan yeni özellikler ekledi. Bu güncellemeyle beraber bilgi işlem yöneticilerinin evden işlerini daha kolay yapmalarına olanak tanındı.

7/24 teknik destek için CLI yönetim seçeneği

SD-WAN çözümünün yeni sürümüne, BT yöneticilerinin mekan ve yer bağımsız bilgisayar ağlarındaki sorunları gidermeye olanak tanıyan "Komut Satırı Arayüzü (CLI) özelliği de eklendi. Böylece pandemi döneminde evden çalışan iş dünyası profesyonellerinin iş sürekliliği garanti altına alınmış oldu.

Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağ, (SD-WAN *Software-Defined Wide Area Networking) şube ağ yapılarını basitleştirmek ve merkezi olarak yönetilen WAN sanallaştırmayı kullanarak optimum uygulama performansını yakalamak için devrimsel bir yöntem. Geleneksel WAN bağlantılarının aksine SD-WAN, yüksek kapasiteli network çevikliği ile hat maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

Esnek ağ yönetimi

Günümüz iş dünyasında şirketler artık, pahalı veya özel tescilli donanım seçeneklerini içeren özel WAN teknolojisi yerine; daha esnek, açık ve bulut tabanlı WAN teknolojilerini talep ediyor. SD-WAN bağlantısı, bulut yazılımı aracılığıyla kontrol edilebildiğinden, kurum bünyesinde yoğun talep oluştuğunda bağlantının büyütülmesine olanak tanıyor. Öte yandan çözüm, anlık kapasite artışı ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıda olması nedeniyle maliyet avantajı sunuyor. Geleneksel WAN'lara kıyasla merkezi ve kullanıcı dostu yapısı ile SD-WAN'ın yönetilmesi de çok daha kolay.

QoS ile trafik önceliklendirme imkanı

"Evlerde tüm aile üyeleri veya ofislerdeki çalışanlar aynı anda çevrimiçi olarak internete bağlandığında sınırlı bant genişliğine sahip ağlarda ister istemez bir trafik sıkışıklığı meydana gelir. Zyxel'in SD-WAN çözümü ağ performansını optimum seviyede tutar. İşin aciliyetine ve önemine göre, ağ trafiği önceliklendirilir. Örneğin telekonferans görüşmelerine öncelik tanınır veya evlerde online eğitim alan öğrencilerin derslerinde kesintiye uğramamaları için ağ optimum şekilde konfigüre edilir" diyen Zyxel Satış Mühendisi Kerem Kırkıç sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Uzaktan çalışma, ev ofislerde bulunduğumuz bu dönemde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı. Ancak bu model özellikle global şirketler ve çok şubeli yapıya sahip tüm lokal işletmeler için uzun zamandır aktif olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde rekabet avantajı sağlamanın önkoşullarından biri de dijitalleşme. Zyxel Networks'ün SD-WAN çözümü ise yenidünya düzeninin iş ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor."

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