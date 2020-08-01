TV+'tan Seyircilerine Özel Bayram Hediyesi

TV+'tan seyircilerine özel bayram hediyesiTV+, bayramı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekecek filmleri "Bayram Özel'' kategorisinde toplayan TV+'ta yer alan premium kategorisindeki kanallar ve yapımlar, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde tüm kullanıcılara açık olacak.

TV+'tan Seyircilerine Özel Bayram Hediyesi

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, bu bayram da kullanıcılarına keyifli vakit geçirmeleri için "Bayram Özel'' film kategorisini oluşturdu. Hem çocuklar hem de yetişkinler için yapımların yer aldığı özel kategorideki birbirinden eğlenceli yerli ve yabancı içerikler, 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri boyunca seyircilere açık olacak.

Bayrama özel olarak hazırlanan kategoride seyirciyle buluşacak filmler arasında Kara Bela, Ölümlü Dünya, Şansımı Seveyim, Rampage, Fantastik Canavarlar, Kardeşim Benim, Yok Artık gibi popüler filmler yer alacak. Ayrıca çocukların severek izlediği Madagaskar, Hotel Transilvanya, Tom ve Jerry, Scooby-Doo gibi çizgi seriler de Bayram Özel kategorisinde izlenebilecek.

TV+'ta NBA heyecanı herkese açık

Türkiye'de video içerik siteleri arasında sadece kendi yelpazesinde yer alan Spides ve Stumptown ile FOXCRIME'in yeni dizisi Godfather of Harlem gibi yapımlar da TV+ ekranlarında yer alacak.  

Sporseverleri de unutmayan TV+, dünyanın en büyük basketbol yıldızlarının yer aldığı NBA mücadelelerini ve hız tutkunlarının vazgeçilmezi olan Formula 1 yarışlarını da bayram boyunca seyircilerle buluşturacak.

Özel film ve dizi kategorisinin yanı sıra, tarihten doğal yaşama; çeşitli coğrafyalardaki yaşantılardan sporcu biyografilerine kadar birçok belgeseli barındıran TV+, bayrama özel olarak bu yapımlardan oluşturduğu "+90'' kategorisini de yayına alıyor. Bunun yanında Da Vinci kanalında yayınlanacak Dahilerin Peşinde, Kaptan Pin'le Uzay Yolculuğu, Dudak Uçuklatan Buluşlar, Gastroblast ve Süpergüçlerin Arkasındaki Bilim gibi programlar hem çocuklara hem yetişkinlere yepyeni dünyaların kapısını açacak.

Çocuklar robotik kodlama eğitimi için yarışacak

Çocukların bayram sevincine ortak olmak isteyen TV+, Da Vinci kanalı ile birlikte Kurban Bayramı'ndan sonra özel ödüllü bir yarışma hazırladı. Da Vinci'nin ve TV+'ın Instagram hesapları üzerinden düzenlenecek olan organizasyonda çocuklar dijital robotik kodlama eğitimi için yarışacak. 10 – 21 Ağustos arasında gerçekleşecek yarışmanın sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.

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