Tweet'le Gelen Monument Valley Müjdesi!
Twitter'da yayınlanan bir mesaj, artık efsaneler arasında sayılan oyunun üçüncüsünün yola çıktığını gösteriyor!
- Levent Öztürk
Fazlasıyla beğenilen mobil bulmaca oyunu Monument Valley'in hayranları, yakın zaman içerisinde mücadele edecek daha fazla bulmaca ile karşı karşıya kalabilir. İngiliz oyun geliştiricisi Ustwo, Twitter'da yaptığı bir mesaj ile Monument Valley 3'ün yolda olduğunun ilk sinyallerini verdi. Ancak oyun henüz çok erken dönemlerinde olduğu için yayım tarihi veya yeni oyunun nasıl olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.
Yayınlanan mesaja göre stüdyo, şu anda yeni bir oyun yöneticisi arıyor ve bu isim muhtemelen yeni oyunu şekillendirecek. Ayrıca Ustwo sözcüsünün Engadget'a söylediğine göre işe alınacak kişinin "Monument Valley 1 ve 2'ye sadık kalırken dünyaya kendi bakışlarını getirmesi" isteniyor.
Orijinal Monument Valley'in, oyuncuları gerçek dışı ortamı ve 2D ve 3D elementlerin zekice birleşimi ile ilk defa etkilemesinin üzerinden beş yıl geçti. Oyun, tanınırlığını ciddi bir şekilde arttıran önemli bir an olarak, House of Cards'ın üçüncü sezonunda görünmüştü. 2017 yılında çıkan ikinci oyun Monument Valley 2 de hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından beğenilerek satış olarak orijinal oyunu geçmeyi başardı. Yani serinin başarısı düşünüldüğünde üçüncü oyunun bir sürpriz olduğu söylenemez ancak başarı adına büyük bir baskı altında olduğu da kesin.
Indie oyun stüdyosu, aradan geçen sürede de boş durmadı ve başka oyunlar yayımladı. Geliştirici, Samsung'un Gear başlığı için özel olarak Lands End VR oyununu yayımladı ve bu yılın başlarında da Apple Arcade'e özel olacak olan Repair'i duyurdu.
Son olarak, Monument Valley hayranları için farklı haberler de geliyor. Paramount Picture, oyunun filmi üzerinde çalışıyor ve filmin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.
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