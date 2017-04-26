Twitter, Kesintisiz Yayına Başlamak Üzere!
Twitter, çok sürpriz olmasa da önemli bir hamleyle yeni bir alana giriş yapıyor!
Twitter, birinci çeyrek gelirlerini konuştuğu şirket içi toplantıda yeni planlarını ortaya çıkardı. Sosyal devin BuzzFeed News'a yaptığı açıklamaya göre firma, kendi platformu üzerinden kesintisiz canlı yayın yapmayı planlıyor.
Twitter'ın 24/7 video yayınının ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Twitter COO ve CFO'su Anthony Noto, BuzzFeed News'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Twitter'da 24/7 (video) içeriğe mutlaka yer vereceğiz. Hedefimiz güvenilir bir yer olmak; bu yüzden ne olup bittiğini görmek istediğinizde aklınıza Twitter'a girmek gelecek."
Sosyal ağın bu hamlesi ilginç olsa da çok büyük bir sürpriz değil çünkü firma, geçen sene Eylül ayında NFL oyunlarını canlı yayınlamaya başlamış ve 3,5 milyon eşsiz izleyiciye ulaşmıştı. Ancak Twitter, 2017-2018 sezonunda maçları canlı yayınlama hakkını Amazon'a kaptırdı.
Twitter sürekli olarak yayın yaptığında 15 ve 30 saniyelik atlanmayan reklamları satmak için daha çok şans bulacak. Sosyal, bunun için daha çok spor içeriği sunmayı planlıyor. Bu planların ilk aşamada ABD'ye yönelik olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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