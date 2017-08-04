Twitter Kullanıcı Sayılarını Neden Gizliyor!

Facebook kullanıcı sayılarını açıklamaktan oldukça mutlu görünüyor. Ama aynı durum, Twitter için geçerli değil...

Twitter'ın sayılarla imtihanı!

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