Twitter Kullanıcı Sayılarını Neden Gizliyor!
Facebook kullanıcı sayılarını açıklamaktan oldukça mutlu görünüyor. Ama aynı durum, Twitter için geçerli değil...
Her ne kadar Facebook kullanıcı sayılarını açıklamaktan mutlu olsa da, Twitter günlük ziyaretçi sayısını açıklamaya pek istekli değil ve Securities and Exchange Commission'ın (SEC) devreye girmesi durumu pek değiştirmiyor. Bunun yerine Twitter, herkesin aylık sayılara ve günlük ziyaretlerin büyüme oranlarına odaklanmasını istiyor. Ancak bu konuda da çok net bir açıklama yaptıkları söylenemez. Firma sadece, geçtiğimiz iki çeyrek için aylık aktif kullanıcı sayısının 328 milyonda durduğunu ve günlük aktif kullanıcıların en son üç çeyreğin her birinde %10'luk artış yaşadığını söylemekle yetiniyor.
Mayıs ayında yazılan bir mektup ile SEC, Twitter'ın bu sayıları gizleme kararının sebebini belirtmesini ve "yüzde değişim bilgisinin bir yatırımcıya nasıl net bir bilgi sağladığını söylemesini" istemişti. Twitter'ın cevabı ise günlük aktif kullanıcı sayısını açıklamasının, altı katından fazla aylık kullanıcıya sahip olan Facebook ile adil olmayan bir rekabete davetiye çıkartacağını belirtmekteydi. Son üç ay içerisinde bir milyondan fazla Amerikalı kullanıcının siteyi terk etmesinin de bu kararda etkisi olduğunu tahmin etmek güç değil.
Ancak Dünya'nın en öne çıkan iki sosyal medya sitesi olarak ikilinin karşılaştırılması kaçınılmaz. İki sitenin birbirinden oldukça farklı olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Facebook, çok geniş bir alanda pek çok özellik – etkinlikler, fotoğraf albümleri, oyunlar, gruplar gibi – sunuyor. Buna karşılık Twitter ise sunduğu hizmetin türü sebebiyle daha sınırlı bir alana sahip. Bu yüzden de platformu sadece sayılar ile görmek – özellikle bu sayıların Facebook'tan çok daha düşük olduğu düşünülürse – hizmeti olduğundan daha önemsiz gösterecektir.
Twitter'ın savunması – SEC tarafından da kabul edildiği üzere – oldukça geçerli gözüküyor...
Levent Öztürk
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