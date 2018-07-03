Uber otonom testlerine devam etmek istiyor...

Uber, yaşadığı kazanın ardından ABD'de otonom sürüş testlerine devam etmek istiyor.

Uber otonom testlerine devam etmek istiyor...

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