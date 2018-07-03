Uber otonom testlerine devam etmek istiyor...
Uber, yaşadığı kazanın ardından ABD'de otonom sürüş testlerine devam etmek istiyor.
Uber, Tempe, Arizona'da yaşanan ölümlü kazanın ardından otonom araba testlerini duraksatma kararı almıştı. Ancak The Information'ın söylediğine göre firma, artık Pittsburgh ve belki San Francisco'da Ağustos ayından itibaren testlerine devam etmek istiyor. Ayrıca Uber'in çalışanlarına söylediğine göre firma içi bir ekip tarafından önerilen 16 güvenlik önerisini de işleme geçirecek.
Firma, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada (ABD) Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (UUGK) ile yakın bir şekilde çalışarak güvenlik çalışmalarını tekrar incelediğini ve güvenlik çalışmalarına danışmanlık yapması için eski bir UUGK başkanı olan Christopher Hart ile anlaştığını söyledi.
Yapılacak değişimler arasında, ana otonom sürüş sistemini destekleyecek acil durum fren özellikleri – UUGK raporunda bir problem olarak belirtilmişti – yer alacak ve firma, ikinci bir güvenlik sürücüsü önlemini tekrar kullanmaya başlamayı planlıyor. Firma, daha önceleri de otonom araçlarının sürüşü sırasında bir güvenlik sürücüsü ve bir de yolcu bulunduruyordu ama geçtiğimiz yıl ikinci kişiyi bulundurmaktan vazgeçmişti. Yaşanan ölümlü kazanın raporunda ise otomobilin sürücüsünün kaza anında Hulu izlediği belirtiliyordu.
Ayrıca Uber, otonom sürüş simülasyonlarına daha fazla önem vermeyi, çalışanlarının performanslarını değerlendirme biçimini değiştirmeyi ve çalışmaları hakkında kamu açıklamaları yapmayı planladığını belirtiyor. Dahası, The Information'ın söylediğine göre firma, otonom arabaların bazı yol nesnelerini yok saymalarına yol açan yazılım güncellemesinin getirdiği değişiklikleri de geri aldı.
Uber, Arizona'daki testlerini durdurmuştu ve geçtiğimiz ay da Pittsburgh valisi, firmanın şehirde tekrar otonom testlere başlamadan önce bazı şartları kabul etmesinin gerekli olacağını söylemişti.
Levent Öztürk
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