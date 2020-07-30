NVIDIA ve Ubisoft, Frames Win Games GeForce RTX Paketini Duyurdu!

NVIDIA ve Ubisoft, bugün Frames Win Games GeForce RTX paketini duyurdu. Sadece sınırlı bir süre için GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER ya da 2060 GPU-destekli grafik kartı, dizüstü veya masaüstü oyun bilgisayarı satın alan oyuncular için Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition'ın PC sürümü beraberinde gelecek.
GeForce RTX GPU'lar, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'te rekabette avantaj sağlayacak 144+ FPS ile daha düşük gecikme süresi vadediyor ve dikkat dağıtıcı etkileri en aza indiriyor. Bugün başlayacak olan Frames Win Games GeForce RTX paketi satışı 27 Ağustos 2020 perşembe gününe kadar devam edecek.
Gold Edition'da 16 operatör, özel üniformalar, kostümler ve bu yıl boyunca piyasaya sürülen 6 operatörün tamamını, VIP desteklerini, daha hızlı Battle Pass dizisini ve çok daha fazlasını içeren 5. Yıl Sezon Kartı'nı bulmak mümkün.
Rainbow Six Siege için NVIDIA Highlights Desteği!
Bu haftanın GeForce NOW'da Oyuna Hazır güncellemesine ek olarak NVIDIA, oyun severlerle farklı birkaç güncellemeyi daha paylaşıyor:
- Artık oyuncular, Steam kütüphanelerini GeForce NOW destekli oyunları daha kolay bulabilmek için birbiriyle senkronize edebilecek.
- Yeni NVIDIA Highlights desteği sayesinde oyuncular için her bir Rainbow Six Siege zafer anını yakalamak mümkün.
- Asus, yeni GeForce NOW sertifikalı Router'ını duyurdu [RT-AX86U]
Şimdi 'Eşitlensin'
Steam kütüphanelerinde yüzlerce oyunu bulunduran oyun severlerin artık GeForce NOW destekli olan yapımları arayıp bulmaları çok daha kolay bir hale geliyor.
GeForce NOW üyeleri artık Settings > Game Sync sekmesine giderek Steam kütüphanelerini sistemle senkronize edebilir. Bu özellik sayesinde GeForce NOW destekli oyunlar otomatik olarak Steam kütüphanesinde tanınacak ve uygulama içinde "My Library" bölümüne eklenmiş olacak.
Kullanıcılar, Steam hesapları tanımlanmış olduğu sürece her yeni Steam alışverişinde GeForce NOW kütüphanesini Settings > Game Sync sekmesine giderek güncelleyebilecek. Bu sayede oyun severler, GeForce NOW kataloğunu güncel tutmanın en kolay yoluna ulaşmış olacak.
Her Zaman Arkanızdayız
Rakip takımı bir şekilde atlatıp son kalan iki operatörü de indirdiniz ve destansı bir zafere imza attınız ama kimseyi inandıramadınız... Bunlar pek çok oyuncunun yaşadığı hikayeler. Fakat artık her şeyi kayıt altına almak mümkün. NVIDIA Highlights sayesinde istediğiniz anlara ait kanıtlar, artık elinizde.
NVIDIA Highlights listesine eklenen en yeni oyun olan Rainbow Six Siege, bundan sonra oyun anlarını otomatik algılamak ve yakalamak için NVIDIA'nın akıllı modelleme ve görüntü tanıma teknolojisini kullanacak. Yakalamaya değer böylesi anlarla dolup taşan Ubisoft'un FPS'sini oynayan GeForce NOW üyeleri, her bir efsanevi zaferi kaydedip kolayca paylaşma imkanına sahip olacak.
Rainbow Six Siege, GeForce NOW'da "Highlights" ile gitgide büyüyen oyun listesine katılan son oyun olurken, NVIDIA, üyelerine diledikleri gibi övünme şansı elde etmelerini mümkün kılan oyun içi desteği sunuyor olmaktan son derece memnun. NVIDIA Highlights destekli oyunların tam listesine buradan ulaşılabilir. Yakında, daha çok oyun için Highlights desteği sunulacak.
Network Performansında İleri Seviye
Yeni GeForce NOW sertifikalı router modeli Asus RT-AX86U ile NVIDIA ve Asus, oyunculara daha düşük gecikme süreleri sunarak oyunlarda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Kablolu bağlantı kullanan oyun ekipmanları için, router üzerinde bulunan özel Gaming Port'u, bu girişe bağlı olan herhangi bir kablolu cihazı önceliklendiriyor. Bulutta en iyi oyun deneyimi için tasarlanmış olan RT-AX86U'teki Açık NAT işlemini ise karmaşık prosedürlere gerek kalmadan yalnızca 3 kolay adımda yapmak mümkün.
Game Ready on GeForce NOW
GeForce NOW üzerinden en sevilen oyunları anlık oynama imkanı her zaman "GeForce NOW'da Oyuna Hazır" olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready sürücüleri performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle ve DLSS 2.0 ile oynamak mümkün.
Bu hafta, Blightbound and Hellpoint de dahil olmak üzere toplamda 11 oyun kullanıcılarla buluşuyor.
"GeForce NOW'da Oyuna Hazır"da bu perşembe
(Türkiye saatiyle 20.00'den itibaren)
GeForce NOW'a yeni eklenen oyunlar:
- Blightbound (yeni oyun, Steam'de - 29 Temmuz)
- Hellpoint (yeni oyun, Steam'de ve Epic Games Mağazası'nda - 30 Temmuz)
- Dead Age 2 (yakın zamanda çıkan oyun, Steam'de 16 Temmuz)
- Far Cry 3 (Epic Games Mağazası)
- For The King (Epic)
- Life is Strange - Before the Storm
- Magic the Gathering: Arena (Epic)
- South Park: The Stick of Truth (Epic)
- Stationeers
- This War of Mine (Epic)
- Warface (My.com)
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