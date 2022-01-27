Uçak Tekerleğinde Saklanan Kaçak Yolcu, Mucizevi Şekilde Hayatta Kaldı!

Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'ndaki Hollandalı yetkililer, Güney Afrika'dan gelen bir uçağın ön tekerlek bölümünde, 11 saatlik yolculuğun tehlikeli koşullarından inanılmaz şekilde kurtulan bir kaçak yolcu bulduklarını bildirdiler. Uçak Johannesburg'dan hareket ediyordu ve Hollanda'ya devam etmeden önce kaçağın uçağa bindiği düşünülen Kenya, Nairobi'de bir mola verdi. 22 yaşındaki adamın hayatta olduğu için şanslı olduğu kesin.
Tekerlek bölmesinde böylesine tehlikeli bir yolculuktan sağ kurtulan ilk kişi olmasa da, bu yolculuk inanılmaz derecede tehlikeli. Ticari uçaklarda kabinlerin yalıtımı ve basıncı olmadan, uçakların gövdeleri -51°C sıcaklığa maruz kalıyor.
Dahası, o yükseklikteki atmosferik basınç, deniz seviyesinde hissedilenin üçte biri ile dörtte biri arasında. Bu durum da kolayca hipoksiye, yani kanda düşük oksijen seviyesine yol açabilir. Bu tür bir riskin yarattığı sonuçlara dair korkunç hikayeler bulunuyor. Örneğin 2019 yılında böyle ölümcül bir kombinasyonun kurbanının donmuş bedeni, Heathrow Havalimanı'na inmek üzere yaklaşan bir uçaktan Londra'daki bir bahçeye düştü.
Sığınma talebinde bulunan kaçak yolcu, olay yerinde Hollanda sınır devriyesi tarafından tedavi edildi. Vücut ısısını sahada başarılı bir şekilde daha güvenli seviyelere yükselttiler ve bilincinin açık olduğunu doğruladılar. Sonrasında ona birkaç soru sorabildiler. Daha sonra bir hastaneye nakledildi.
Hollanda makamları şimdi adamın tam olarak nereden geldiği ve bunun bir göçmen kaçakçılığı vakası olup olmadığı konusunda bir soruşturma yürütüyor.
ABD Federal Havacılık Ajansı'ndan alınan istatistikler, 1947'den beri 126 kişinin bir uçakta saklandığını ve yüzde 77'sinin bu tehlikeli yolculuk sırasında öldüğünü gösteriyor. Gerçek sayıların istatistiklerden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Mültecilerin kötü durumuna ilişkin siyasi retorik, özellikle Batı'da, son birkaç on yılda öncelikle ve giderek artan bir şekilde göç karşıtlığına dönüştü. Büyüyen iklim krizi, artan doğal afetler, savaşlar ve siyasi huzursuzluklarla birlikte göçmen ve mülteci sayısı ise azalmanın aksine, giderek artacak gibi gözüküyor.
Havacılık muhabiri Richard Schuurman, kaçak yolcunun burada hayatta kalmasını "mucize" olarak nitelendirdi.
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