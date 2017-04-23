Uçan Arabalar Bu Kez Gerçek mi Oluyor?
Jetgiller'den beri hayalini kurduğumuz ama bir türlü gerçeğe dönüşmeyen uçan arabalar, bu kez gerçekten geliyor olabilir!
Robot hizmetçiler ve herkes için kişisel jetpack'ler çoğumuza çocukluğundan beri, özellikle Jetgiller sayesinde, sözü verilen teknolojilerden biriydi. Görünene göre Metro Skyway sayesinde de bu teknoloji gerçekliğe bir adım daha yakın olabilir.
İsrailli firma, 2022 yılına kadar üretebileceğini söylediği, dört kişilik bir uçan araba için planlarını açıkladı.
CityHawk (Şehir Şahini) olarak adlandırılan uçan araba, dikey kalkış ve iniş teknolojisine sahip olacak. Tel Aviv merkezli Urban Aeronautics'in bir kolu olan firma, temelde askeri araçlar üretiyor. Ancak CityHawk bu kez, askeri ekipmanlar taşımak yerine yolcuları şehir içerisinde gidecekleri yerlere götürecek. Ayrıca bu araç bir saate kadar uçuş süresine sahip olarak saatte 185km hızına kadar çıkabilecek. Yolculuk boyunca da elektrik hatlarının altından ve binaların arasında hareket edecek.
Ancak bu araç, kendiniz kullanacağınız bir araç olmayacak ve eğer uçuş güvenlik standartlarını geçebilirse, uçan bir taksi olarak görev yapacak. Her ne kadar araç başlangıçta jet yakıtı ile çalışacak olsa da, Metro Skyway'in söylediğine göre emisyon dostu bir yakıt olarak görülen hidrojenin yeterince güvenli hale gelmesi ile hidrojene geçiş yapılacak. Urban Aeronautics'in The Verge'e söylediğine göre hidrojenin kullanılması için kazadan etkilenmeyecek yakıt tanklarına ihtiyaç duyuluyor.
Metro Skyway, uçan arabalar üzerinde çalışan tek firma değil. Bu yılın daha erken dönemlerinde de Uber, kendi uçan taksi planları için eski bir NASA mühendisini işe almıştı...
Levent Öztürk
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