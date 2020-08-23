Ucuz Bir Katlanabilen Samsung Telefondan İlk İşaretler Gelmeye Başladı

Samsung'un üçüncü katlanan telefonu önümüzdeki ay tanıtılacak ancak bu telefonların hiçbiri "bütçe dostu" sınıfına girmiyor. Ancak bazı dedikodular, böyle bir cihazın varlığından bahsediyor.
SM-F415 model numarasına sahip olan telefonun, ismindeki "F" harfi nedeniyle bir katlanabilen telefon olabileceğine inanılıyor. Firmanın daha önceki katlanan telefonlarının tamamı, SM-F900 (Galaxy Fold'un model adı) gibi isimlere sahipti. Cihazla ilgili bilgiler ise oldukça kısıtlı. 64/128GB depolama seçeneği sunacağı söylenen cihazın siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle geleceği iddia ediliyor.
Galaxy Z Fold 2'deki gibi büyük bir dış ekrana sahip olmayan bir katlanan telefon, daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkabilir. Firma, bazı teknik özellikleri kırpma yolunu da izleyebilir. Bununla birlikte bu söylentinin ne kadar gerçeği yansıttığını bilmiyoruz. Uygun fiyatlı Galaxy Fold'a ilişkin benzer sızıntıları izliyor olacağız.
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