UFO'larla Karşılaşırsak Neler Yapmalıyız? Japonya'nın Bazı Fikirleri Var!

Görünene göre Japonya, UFO karşılaşmalarını ciddiye almaya başlıyor. Japon haber ajansı Kyodo News'in söylediğine göre Savunma Bakanı Taro Kono, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Japon askeri kuvvetlerinin tanımlanamayan uçan cisimler, yani UFO'lar ile karşılaşmaları durumunda ne yapacakları hakkında yeni protokolleri açıkladı. Kono, Japonya'nın hava sahasını korumakla yükümlü olan personelin bu tür bir olayla karşılaştıklarında olayı belgelemelerini ve mümkünse kameraya kaydetmelerini istedi.
Bu hafta yapılan duyuru, Japonya'nın UFO'ları raporlamak için resmi bir programa doğru yöneldiğini öneren son zamanlardaki kararların ardından geliyor. Kono, bu yıl Nisan ayında ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile buluşmuştu ve UFO konusu da (teknik olarak Tanımlanamayan Havasal Olaylar, UAP - Unidentified Aerial Phenomena) görüşmede yer almaktaydı. Her ne kadar Japonya'nın Savunma Bakanlığı'nın bilinen bir UFO karşılaşması olmasa da, bu durumda ne yapılması gerektiğine yönelik prosedürün hazır olması amaçlanıyor
"Dürüst olmak gerekirse, ben gerçekten UFO'lara inanmıyorum" diyen bakan, ABD tarafının yaptığı analizleri ve o tarafta açıklanan UFO karşılaşmalarını incelemek istediklerini söyledi. Japon kuvvetlerinin böyle bir olayla daha önce karşılaşmadığının altını bir kez daha çizen bakan, böyle bir olay yaşandığında yapılması gerekenler için hazırlıklı olmanın önemli olduğunu belirtti. Ancak henüz prosedürün detayları hakkında pek bir bilgi verilmiş değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın