Ünlü Çizgi Karakterler Tom ve Jerry'nin Gerçek İsimleri Ortaya Çıktı!

1940'lardan beri kavga eden çizgi film karakterleri, kedi ve fare düşmanlar Tom ve Jerry'nin sakladıkları bir sır varmış: Gerçek isimleri... Aslında bu sevimli düşmanların tam isimleri Thomas Jasper Cat, Sr. ve Gerald Jinx Mouse imiş. Ve ComicBook.com'un belirttiğine göre, bazı hayranlar bu isim oyununu hiç beklemiyorlardı.
Tom ve Jerry, Warner Bros. tarafından geliştirilen ve stüdyonun ünlü animasyon karakterlerinin birçoğunu içeren, 2022 savaş video oyunu olan MultiVersus'taki karakterleri olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer karakterler arasında Adventure Time'dan Finn ve Jake the Dog; Steven Universe'den Steven ve Garnet; DC Extended Universe'den Superman, Wonder Woman ve Harley Quinn; Scooby Doo'dan Shaggy; Bugs Bunny; ve Game of Thrones'tan Arya Stark bulunuyor. Ancak Warner Bros.'un tam adlarını gösteren bir grafik yayınlaması ile beraber, hayranları heyecanlandıran ikili Tom ve Jerry oldu.
Hayranların gönderdikleri tweetlerin arasında "Oyunda Tom ve Jerry'nin gerçek isimlerini görünce kaç kişi çıldıracak?" şeklinde bir tweet de bulunuyordu. Ayrıca sadece isimler değil, diğer ilginç detaylar da dikkatlerden kaçmadı: Bir hayranın sorduğu üzere "Tom Cat 'Sr' ise... çocukları nerede?"
Çizgi film tarihi meraklıları, Tom ve Jerry'nin 1940'larda Puss Gets the Boot'da ilk görünüşlerinde orijinal olarak Jasper ve Jinx olarak adlandırıldıklarını biliyor olabilir, bu yüzden orijinal isimlerin burada ikinci ad olarak onurlandırılması tatmin edici sayılabilir.
Bir başka tweette ise "Tom ve Jerry'nin 'Büyücü' olarak tanımlandığını görmek benim için çok komik. Ayrıca tam yasal adlarının da hatırlatılması komik" denilmekteydi.
MultiVersus, 2022'de karşımıza çıkacak...
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