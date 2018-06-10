Ünlü İsimden Sosyal Medya Uyarısı

Ünlü isim, Facebook gibi sosyal ağlarda sadece önemsiz şeyler paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Garip olansa, bunu söylemek için Twitter'ı kullanması!

Ünlü isimden sosyal medya uyarısı

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