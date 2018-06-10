Ünlü İsimden Sosyal Medya Uyarısı
Ünlü isim, Facebook gibi sosyal ağlarda sadece önemsiz şeyler paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Garip olansa, bunu söylemek için Twitter'ı kullanması!
Yaşadığınız kişisel olayları (mesela düğününüzü) Facebook'ta arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak çok mantıklı olmayabilir. Aynı şekilde fikirlerinizi Twitter üzerinde paylaşmak da mantıklı görünmüyor. Hatta sadece önemsiz olay ve durumlardan bahsetmekte fayda var.
Bu düşünce tabii ki bize ait değil; eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly'nin (ironik bir şekilde Twitter üzerinde) paylaştığı bir yorumdan geliyor.
Gönderdiği tweet serisinde Amerika'nın giderek daha zalim, insanların giderek daha az güvenilir olduğunu söyleyen ünlü sunucu ve yapımcı, bu yüzden de kendinizi korumanın öneminin arttığını belirtiyor. Tabi ki bu zalimlik ve acımasızlık için Başkan Trump gibi video oyunlarını suçlamak mümkün bir yol olsa da, O'Reilly bunun anlamının Facebook ve Twitter üzerinde dikkatli olmamız gerekmesi olduğunu düşünüyor. Hatta bir adım daha ileri giden O'Reilly, arkadaşımız olarak düşündüğümüz kişilere karşı da dikkatli olmamız gerektiğini çünkü gerçekten arkadaşımız olmayabileceklerini söylüyor.
O'Reilly'nin tavsiyesinin tam olarak neleri içerdiğini bilmek pek mümkün değil. Hatta bu fikrin, bir yere kadar abartı olduğunu da kabul edebiliriz. Yine de internet üzerindeyken açıkladığımız şeylere dikkat etmenizde yarar var.
Levent Öztürk
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