Ünlü İsmin Yeni Şirketi Nothing'in Piyasaya Süreceği İlk Ürün Belli Oldu

OnePlus'ın ortak kurucularından Carl Pei'nin Nothing adını verdiği yeni şirketi üzerindeki gizem perdesi nihayet ortadan kalkıyor. Nothing'in amacı ve piyasaya süreceği ilk ürünü belli oldu.

Nothing'in ilk sürprizi belli oldu

OnePlus'tan ayrılıp Nothing isimli yeni bir şirket kurduğunu açıklayan Carl Pei'nin, bu şirkette neler yapacağı herkes tarafından merak ediliyordu. OnePlus kurucuları arasında olan Pei, yaklaşık 10 gün süren bu gizemi, Bloomberg ile yaptığı söyleşide nihayet ortadan kaldırdı.

Pei, Nothing ile akıllı cihazlardan oluşan ve bu cihazların birbirleri ile "konuşabildiği" bir ekosistem oluşturmak istediğini açıkladı. Şimdilik bu cihazların nereye kadar uzanabileceği bilinmese de, artık Nothing'in ilk ürününün ne olacağını biliyoruz: Kablosuz kulaklık.

Pei'ye göre bu kulaklık, bir kulaklık olmanın çok ötesinde bir cihaz olacak. Zira bahsettiği ekosistem içerisinde yer alacak. Ama "bir kulaklıktan fazlası" derken ne demek istediğini kestirmek güç.

Pei ayrıca, yeni şirketi Nothing için, Google'ın ana şirketi Alphapet'ten 25 milyon dolar yatırım aldığını da açıkladı. Şirketin daha önce açıklanan yatırımcıları arasında ise  YouTuber Casey Neistat, Twitch ortak kurucusu Kevin Lin ve Reddit CEO'su Steve Huffman bulunuyordu.

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