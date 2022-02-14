Ünlü Milyarder Jared Isaacman, SpaceX ile Yine Uzaya Gidecek!

Geçen yıl Inspiration4 görevinde SpaceX Crew Dragon ile uzaya giden ünlü milyarder Jared Isaacman, SpaceX'ten yeni uzay uçuşları aldığını duyurdu!

  • Levent Öztürk
Jared Isaacman, SpaceX'ten yeni uçuşlar aldı...
Polaris

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