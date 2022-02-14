Ünlü Milyarder Jared Isaacman, SpaceX ile Yine Uzaya Gidecek!

Geçtiğimiz yıl SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle Dünya yörüngesinde tur atan milyarder Jared Isaacman, SpaceX ile uçmaya devam etmeyi planlıyor. Bugün Isaacman, SpaceX ile kendisini uzayda daha derine götürecek olan, "Polaris" adlı bir dizi görev olan üç ek uçuş satın aldığını duyurdu.
Servetini ödeme işleme şirketi Shift4Payments aracılığıyla kazanan Isaacman, geçtiğimiz yıl Inspiration4 adlı SpaceX Crew Dragon yolcu görevinin tamamını finanse ettiğinde manşetlere çıkmıştı. Araçta kalan üç koltuğu, kanserden kurtulan bir çocuk, bir mühendis ve bir profesör de dahil olmak üzere diğer sivil astronotlarla doldurdu. Dörtlünün tamamı eğitimlerini aldı ve sonunda üç günlük bir yolculukta birlikte yörüngeye çıkarken, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için de yardım topladılar.
Şimdi ise Isaacman, Inspiration4 görevini, giderek daha büyük ölçeklerde olmak üzere yeniden yaşamayı planlıyor gibi görünüyor. Satın aldığı üç uçuş, SpaceX'in Crew Dragon'ı ile Dünya çevresinde süper yüksek yörüngelere uçacak iki görevi içeriyor. Polaris Dawn adlı ilk Crew Dragon gezisinde Isaacman tekrar uçmayı planlıyor. Kalan koltukları iki SpaceX çalışanı Sarah Gillis ve Anna Menon ile Inspiration4'ün görev direktörü olan eski bir Hava Kuvvetleri pilotu Scott "Kidd" Poteet ile dolduruyor. Ayrıca uçuş aynı zamanda başka bir St. Jude bağış toplama fırsatı olacak.
Uçuş başarılı olursa, SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün şimdiye kadar gittiği en yüksek irtifaya ulaşacak. Isaacman, Today Show'da yaptığı konuşmada, Polaris Dawn uçuşunun "Ay'da son yürüdüğümüzden beri insanların uzaya gittiği en uzak noktadan daha uzağa" gideceğini söyledi. Şimdiye kadar, Crew Dragon yalnızca alçak Dünya yörüngesinde gezdi. SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün birincil amacı, NASA için Uluslararası Uzay İstasyonuna astronot ve kargo taşımak olarak belirlenmiş durumda. SpaceX, NASA astronotlarından oluşan ilk ekibini Mayıs 2020'de Crew Dragon ile uçuşa gönderdikten sonraki birkaç yılda başka uçuşlar da yapıldı. Ancak şirket, Inspiration4 ile ilk tamamen özel görevini uçurarak seçeneklerini genişletmeye başladı ve Axiom şirketi için Uluslararası Uzay İstasyonuna bir dizi özel görev başlatmayı planlıyor.
Bu Crew Dragon uçuşları, bazı yeni yetenekleri denerken SpaceX'in ilerleyen zamanlarda hedeflediği derin uzay insan yolculuğunu test etmek için öncü görevler olarak hizmet etmeyi amaçlıyor. Polaris Dawn, şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk ticari uzay yürüyüşü olacak olan bir uzay yürüyüşünü de içerecek. Uçuş ayrıca, şirketin küresel geniş bant kapsama alanı sağlamak için inşa ettiği devasa uydu ağından yararlanarak SpaceX'in Starlink "uzayda lazer tabanlı iletişimini" test edecek. Şu an itibariyle Polaris Dawn, 2022'nin dördüncü çeyreğinde fırlatılmayı hedefliyor.
Bu görevler, SpaceX'in son birkaç yıldır Ay'a ve nihayetinde Mars'a büyük ekipler götürmek için geliştirdiği devasa bir roket olan Starship aracının ilk mürettebatlı uçuşunun başlatılmasıyla sonuçlanacak. Isaacman, uzay aracı hala geliştirme aşamasında olduğu ve henüz uzaya uçmadığından dolayı son Starship görevi için bir süre bekliyor olabilir. Şirket, 2020 ve 2021 boyunca Starship ile birkaç yüksek irtifa uçuş testi gerçekleştirdi ve aracı tekrar yere indirmeye çalışmadan önce 10.000 metrenin üzerine gönderdi. Bu testler sırasında, Starship patlamadan sadece bir kez başarılı bir şekilde iniş yapabildi. SpaceX, Starship'i bu yıl yörüngeye göndermek için çalışıyor, ancak test uçuşları kısmen Federal Havacılık İdaresi'nin SpaceX'e şirketin Güney Teksas fırlatma tesisinden Starship fırlatması için düzenleyici onay vermesine bağlı.
Ancak SpaceX bu yıl Starship'i yörüngeye oturtsa bile, insanları araçta derin uzaya uçurmadan önce şirketin yapması gereken birçok şey var. Şirketin yaşam destek sistemleri geliştirmesi, araca uzayda nasıl yakıt sağlayacağını bulması ve derin uzaydan döndükten sonra insanları Dünya'ya geri indirebileceğini göstermesi gerekiyor. Bütün bunların geliştirilmesinin muhtemelen yıllar alacağı rahatlıkla söylenebilir...
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