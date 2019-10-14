Ünlü Yönetmenden Marvel Filmlerine Çok Sert Eleştiri!
Efsanevi yönetmen Martin Scorsese, Marvel filmlerini çok ağır bir biçimde eleştirdi. Ne var ki ünlü isim, bu kez sert kayaya çarptı!
- Barış Terun
Bol ödüllü, efsanevi yönetmen Martin Charles Scorsese, 1942 yılında dünyaya geldi ve sayısız kült filme imza attı. Martin Charles Scorsese'nin eserleri arasında Casino, Zindan Adası, Bernstein, Abundant Acreage Available , Boardwalk Empire, The Last Temptation of Christ gibi önemli yapımlar bulunuyor. Defalarca kez Oscar ödüllerine aday gösterilen isim, 2006 yılındaki The Departed isimli eseriyle bu ödülü kazandı. Goddfellas, The Aviator ve Raging Bull gibi filmleri saymıyoruz bile...
Ne var ki fenomen yönetmenimiz "bizce" son derece anlamsız ve yankı uyandıran bir açıklamaya imza attı. Martin Charles Scorsese, "Marvel filmlerinin (Avengers, Iron Man, Thor) sinema eseri olduğunu sanıyorsanız sinema ile ilgili ciddi sıkıntılarınız mevcut" diyerek herkesi şaşırttı. Yönetmen bu filmlerin "zırva tiyatro eserleri" olduğunu savunuyor.
Robert Downey Jr. ise, yönetmene son derece sert bir karşılık verdi. Iron Man ve Sherlock Holmes'i canlandıran aktör, "Madem majesteleri ben ve dostlarımın oyuncu olmadığını iddia ediyor, bu hayal ile yaşasın. Dünyanın en çok izlenen filmlerine imza attık. Pek çok kişi bu dünyanın yerine, kahramanların var olduğu bir dünyanın hayalini kuruyor." ifadelerini kullandı.
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