Hızlı Şarjda Ortaya Çıkan Açık, Telefonunuzu "Öldürebilir"

Hacker'lar telefonunuzun şarjına da el attı... Yeni bulunan bir açık, telefonlarınızın tehlikede olduğunu gösteriyor. Hepimiz modern akıllı telefonlarda bulunan hızlı şarj yeteneğini seviyoruz, ancak bir güvenlik firması, yüz milyonlarca hızlı şarj kapasitesine sahip güç adaptörünün ve taşınabilir şarj cihazlarının hacker saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ve donanıma zarar verebileceğini buldu.
Tencent Security Xuanwu Lab'a göre, bu yeni bulunan açık ve ortaya çıkaracağı problem dijital dünyadan fiziksel dünyaya en geniş çaplı saldırılar arasında bulunuyor.
Tüm güç adaptörleri ve taşınabilir şarj cihazları, kendi firmware'ine sahip bir bir güç yönetimi çipi ile kontrol ediliyor. Bir cihaz bir adaptöre veya şarj cihazına her takıldığında, şarj cihazı telefon veya tabletle gerekli voltaj ve akım parametrelerini alıp veriyor ve bu da tablet veya telefonda bulunan kötü amaçlı bir yazılımın saldırı yapmasına imkan verebilecek bir süreç.
Şarj Cihazının Yazılımı ile Gelen Tehlike
Hacker'lar şarj cihazının firmware'ini değiştirerek, güç çıkışlarını kontrol edebiliyor (ve modern hızlı şarj adaptörleri ve şarj cihazlarının çıkışı kolayca 100 W'a kadar yükseltilebiliyor) ve akımı yükselterek akıllı telefonları, tabletleri veya dizüstü bilgisayarları yakabilir veya patlatabiliyor.
Tencent Security Xuanwu Lab kısa bir süre önce sekiz farklı markadan dokuz farklı kontrol ünitesi kullanan 35 hızlı şarj cihazını ve güç bankasını test etti. Tüm cihazlar mağazalardan alınan ticari cihazlardı. 35 hızlı şarj cihazından 18'inin güvenlik açığı olduğu ve bu nedenle saldırıya uğrayabileceği ortaya çıktı.
Değiştirilmiş ürün yazılımı, aslında kolayca yasal ürün yazılımı ile değiştirilebiliyor. Ancak hangi hızlı şarj cihazının hack'lenmiş olduğunu bulmak neredeyse imkansız gibi görünüyor.
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