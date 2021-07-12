Uzaktan Çalışanlara Zyxel'den Hızlı ve Kesintisiz İnternet Deneyimi

Online sistemlerin sunduğu konfor ve tüm taraflar için masrafların düşmesi sayesinde pandemi sonrasında da hayatımızda kalıcı olacağı öngörülen hibrit çalışmanın başarıya ulaşması için internet ve ağ altyapısı büyük önem taşıyor. Aynı anda birden çok cihazın görüntülü iletişim kurabildiği ya da video içerikleri oynattığı bir ortamda, yüksek hızlı internet bağlantısını iyi bir kablosuz ağla desteklemek gerekiyor. Bunun için evinize interneti getiren cihaz olan modem seçimini doğru yapmak çok önemli.
Bununla birlikte, hibrit çalışma ile kurum içinden ulaşılan şirket ağının, evdeki çalışanlarca erişilebilir olmasıyla ev temelli bağlantı ve güvenlik saldırıları giderek artırıyor. Çünkü bir cihazı şirket ağından bir kez çıkarıp yeni bir sabit ya da WiFi ağa bağladığınızda, risk kapsamı genişliyor ve riskler artıyor. Bu bağlamda sadece hız ve verimlilik açısından değil aynı zamanda hem güvenli hem de sağlıklı bir bağlantı için ev ofis çalışanların modemlerini yenilemesi gerek.
Diğer yandan internet sadece ev ofisiniz için değil seyahatlerde ya da gittiğimiz tatil beldelerinde de öncelikli ihtiyaçlarımızdan. Mobil veri kullanım kotasını aştığımızda karşımıza gelen yüksek bedelli faturaları düşündüğümüzde tatile çıkarken yanımıza alabileceğimiz taşınabilir router'ların önemi ortaya çıkıyor.
Ev ofisinizin bağlantı kalitesi artırmak için modenizi bir üst modele taşıyın
Zyxel'in bu noktada ev ofis çalışanlara önerisi Zyxel VMG3625-T50B ADSL/VDSL modem ile internetlerine çıta atlatmaları. Bu modem ile kullanıcılar özellikle ofise çevirdikleri ağlarında görüntülü görüşmeler ağırlıklı olacağı için QoS ile servis önceliklendirme yaparak daha yüksek kalitede bir erişim sağlayabilirler. VMG3625-T50B ile yüksek boyutlu dosyaları indirmek de artık sorun değil. Modem, 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızı sağlıyor. NAT ve SPI desteği ile DoS ataklarına karşı koruyan güvenlik duvarına sahip modem evden çalışırken şirket bilgisayarınıza gelebilecek bir saldırıyı önleyebilme konusunda işinize yarayacak. VMG3625-T50B'ün 4 adede kadar SSID ile birden fazla WiFi ağı oluşturma özelliği, operatörlerin video, veri ve misafirler için kolayca bireysel WLAN ağları oluşturmasına yardımcı oluyor.
Bağlantınız evinizin her yerinden ulaşılabilir olsun
Ev ofis çalışanların cihaz seçimlerini ev tiplerine uygun şekilde yapması da çok önemli. Uzun koridorlara sahip evlerini ofis olarak kullanacak kişiler için, modemden gelen WiFi sinyalini tekrarlayarak evin diğer bölümüne aktararan WiFi menzil artırıcı ürünler pratik bir çözüm sunuyor. Zyxel'ın bu noktada önerisi ZyXEL WRE6602 Wireless Dual Band AC1200 Menzil Genişletici. Üzerindeki LED ile WiFi ağınızı genişletmek için en iyi noktayı bulmanıza yardımcı olacak cihaz ile mevcut WiFi'nizi hızlı AC1200 MIMO hızıyla genişleterek daha güçlü sinyaller alabilirsiniz.Kurulumu ise son derece basit. Router cihazında ve WRE6602 mesafe genişletici cihazındaki WPS butonuna basmanız yeterli.
Bahçede ya da balkonda kesintisiz internet keyfi
Eviniz çift katlı ise daha güçlü bir sinyal için yine kablosuz genişleticiler öncelikli tercihiniz olmalı. Zyxel'in Multy X serisi evde, bahçede veya balkonda kesintisiz internet deneyimi vadediyor. Tri-Band teknolojisi ile güçlü bir Wi-Fi desteği veren Zyxel WSQ50-EU0201F Multy X AC3000 Tri-Band Tüm Ev Kablosuz Mesh Sistemi evinizin tüm odalarında 500 metre kareye kadar güçlü bir kablosuz ağ sağlıyor. Tekli oturum açma ve roaming özelliğine sahip Multy, Alexa ile uyumlu olduğundan sesli komutlarla bile kontrol edilebilir. Ücretsiz Multy uygulaması, ideal kablosuz internet ağınızı oluşturmak için kurulumda size adım adım rehberlik eder.
Zyxel LTE modem ve router'lar ile nereye giderseniz gidin, ofisiniz yanınızda
Zyxel'in tatilde bile ışık hızında internet bağlantısına sahip olmak ve yüksek kalitede WiFi paylaşım deneyimi yaşamak isteyenler için de önerileri var. Bir el çantası veya cebinize koyarak gittiğiniz her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz Zyxel AC 1200 LTE2566-M634 2,4 GHz / 5 GHz Portable 4G Router, 300 Mbps'ye kadar ağ hızlarına sahip 4G LTE-gelişimiş kablosuz geniş bant teknolojisi ile saniyeler içinde dosyalarınızı indirmenize, kesintisiz video konferans toplantıları yapmanıza ve çevrimiçi oyunlar oynamanıza izin verir.
Router'ın QR kodunu tarayarak WiFi'nizi 32 adede kadar WiFi cihazıyla aynı anda paylaşabileceğiniz gibi, mini entegre USB bağlantı noktası üzerinden masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız ile çevrimiçi bağlanabilirsiniz.
Zyxel'in diğer önerisi WAH7601 4G LTE Mobil WiFi ise seyahat etmeyi seven ve bağlantılarını paylaşmak isteyenler için tasarlanmış bir ürün. Paylaşılabilir WiFi özelliğine sahip kompakt tak ve çalıştır tasarımı ile öne çıkan cihaz, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı ile 150 Mbps'ye kadar veri hızları ile uzun çalışma süresi sunuyor. 10 adede kadar cihazın WiFi bağlantısını paylaşabilmesini sağlayan Zyxel WAH7601, 8 saatlik şarj ömrü yanında kullanım süresini uzatmak için çıkarılabilir bir pile de sahip.
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