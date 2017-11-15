Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha Yaklaştık

Sierra Nevada Corporation'ın Dream Chaser Uzay Uçağı, başarılı deneme uçuşuyla uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştı.

Uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştık

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