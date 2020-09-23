Uzaydaki En İlginç Gezegen Bu Olabilir: İşte "Pi Gezegeni"

Evren, pek çok kişinin favori matematik sabiti için özel bir hediye oluşturmuş gibi gözüküyor. MIT araştırmacılarının liderlik ettiği bir ekip, pi sayısının ilk üç rakamını takip eden bir şekilde yıldızının çevresinde, yörüngesini 3,14 günde tamamlayan uzak bir gezegen keşfetti.
MIT, yaptığı açıklamada Dünya boyutlarındaki kayalık gezegen K2-315b'yi "aşırı sıcak" ve "muhtemelen yaşanamaz" olarak tanımladı. MIT lisansüstü öğrencisi ve bu hafta Astronomical Journal üzerinde yayınlanan makalenin başyazarı Prajwal Niraula "gezegen bir saat gibi hareket ediyor" diyor.
Ekip, bu dış gezegeni 2017 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskopu K2 görevinde toplanan verilerde buldu. Ömrü boyunca pek çok gezegenin bulunmasını sağlayan teleskop, 2018 yılında emekliye ayrılmıştı.
Araştırmacılar, gezegenin varlığını kara tabanlı Speculoos teleskop ağı ile tekrar kontrol ederek doğruladılar. "Speculoos" kelimesi "Search for habitable Planets EClipsing Ultra-cOOl Stars" (Ultra-Soğuk Yıldızları Kapatan Yaşanabilir Gezegenler için Arama) kelime grubunun kısaltması olarak kullanılıyor.
K2-315b, soğuk ve sönük yıldızının çevresindeki pi yörüngesini sürdürmek için hızlı hareket etmek zorunda. Dış gezegen 291.000 kmph hızı ile seyahat ediyor. Yıldızı ile yakın ilişkisi de gezegenin yüzeyinin yaklaşık 350 Fahrenheit derece (177 Celsius derece) sıcaklığına ulaşması anlamına geliyor.
Araştırma ekibi, gezegenin gelecekte NASA'nın uzun gecikmeli James Webb Uzay Teleskopu tarafından yapılacak gözlemler için mükemmel bir aday olabileceğini söyledi ve bu da gezegenin atmosferi hakkında daha iyi bir bilgi sunacaktır.
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