"Uzaydan Gelen" Elmas, Açık Artırma ile Satışa Sunuldu!

Uzaydan geldiği iddia edilen bir milyar yaşındaki elmas, açık artırmayla satışa sunuldu!

"Uzaydan gelen elmas" satışa sunuldu!

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