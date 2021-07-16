Volkswagen'in "Yeni Otomobil" Planı Hazır: 2030 Yılına Kadar...

Volkswagen elektrikli araçlara geçme konusundaki isteğini zaten gizlemiyor. Ancak son yaptığı açıklamalar bu geçiş için daha somut hedefler belirlediğini gösteriyor. CNBC'nin haberine göre Volkswagen, 2030 yılına kadar şirketim tüm araç satışlarının yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefleyen bir "Yeni Otomobil" stratejisi açıkladı. Volkswagen aynı zamanda 2040 yılına kadar büyük pazarlardaki "neredeyse" tüm satışların elektrikli araçlardan oluşacağını iddia ediyor.
Bu stratejinin içinde hem genişletilmiş bir elektrikli araç portföyü, hem de alanında lider bir yazılım platformu yer alıyor. ID.4 gibi erken modellerde yazılım sorunları nedeniyle Tesla ve Android Interface platformlarıyla rekabette sonunlar yaşanmıştı. Volkswagen'in geliştirici firması Cariad bu sorunları güncellemelerle çözmeyi, 2023'te birleştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi entegre etmeyi, 2025'te ise tamamen yeni bir elektrikli araç platformunu piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Bu hedefler, Audi, Porsche, Seat ve Skoda gibi markaların da sahibi olan Volkswagen ölçeğinde bir otomobil markası için çok önemli bir değişimi gösteriyor. Ancak, Volkswagen'in diğer hedeflerini de gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda soru işaretleri var. Şirket, 2035 yılına kadar Avrupa'da içten yanmalı motorlu araba satışını durdurmayı planlıyor. Volvo gibi daha küçük rakipler de 2030'a kadar tamamen elektrikli olmayı planlıyor.
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