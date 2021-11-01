Vampir Efsanesi Nasıl Doğdu; Tarih Boyunca Vampirlerle İlgili Neler Yaşandı

Bugün filmlerde veya dizilerde sıklıkla gördüğümüz vampirlerin nasıl ve neden doğduğunu, arkasında hangi güçlerin olduğunu ve tarih boyunca hangi aşamalardan geçtiğini araştırdık!

  • Levent Öztürk
Vampir efsanesi nasıl doğdu?

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