Vampir Efsanesi Nasıl Doğdu; Tarih Boyunca Vampirlerle İlgili Neler Yaşandı

Bugün filmlerde veya dizilerde sıklıkla gördüğümüz vampirlerin nasıl ve neden doğduğunu, arkasında hangi güçlerin olduğunu ve tarih boyunca hangi aşamalardan geçtiğini araştırdık!