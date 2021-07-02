Ve Beklenen oldu; World Wide Web NFT Olarak Yeni Sahibine Satıldı!

World Wide Web'in (WWW) kaynak kodu, NFT olarak 5,4 milyon dolara satılarak, tarihin en pahalı NFT'lerinden biri oldu. Web'in babası Sir Tim Berners-Lee tarafından satılan NFT, kaynak kodunu içeren bir paket, yazılmakta olan kodun animasyonlu bir videosu, Berners-Lee'nin kendisi tarafından oluşturulan bir poster, bir mektup ve sahipliği doğrulayan bir sertifika içeriyor.
Ancak tüm NFT'lerde olduğu gibi alıcı, satın aldığı şeyin "dijital orijinalinin" münhasır mülkiyetine sahip olsa da, içeriğin telif hakkı ve dağıtım haklarına sahip değil.
Bu satışın yapılacağı ilk kez açıklandığında, pek çok kişi için sürpriz bir hamleydi. Etkileyici bir şekilde, 1993'te kamu alanına giren kaynak kodu için hiçbir patent başvurusu yapılmamıştı.
Berners-Lee, çevrimiçi müzayede evi Sothebys aracılığıyla gerçekleştirilen müzayededen elde edilen gelirin, kendisinin ve eşi Rosemary Leith'in desteklediği girişimlere gideceğini belirtiyor.
Bir NFT veya değiştirilemez belirteç, kripto para birimine benzer bir blok zinciri içinde yaşayan dijital bir sahiplik sertifikası. Dünya gittikçe daha fazla çevrimiçi ürünlere yöneldikçe, NFT'ler genellikle anonim yatırımcıların yüksek fiyatlar ödedikleri son derece popüler sertifikalar haline geldi. Uzmanlar, NFT'leri çevre için korkunç olarak nitelendirerek eleştirirken (ilgili dijital belirteçlerin madenciliği nedeniyle), diğerleri bunların sadece hızlı zengin olma planları olduğuna inanıyor.
Ne olursa olsun, bugüne kadarki en pahalı NFT'nin 69 milyon dolara satılmasıyla, birçok kişinin halen NFT'lerin değerine inandığı açık. Fiyatlar bu kadar yüksek ve insanlar ödemeye istekliyken, Berners-Lee'nin değerli amaçlara bağış yapmak için orijinal kaynak kodunu satmak istemesi anlaşılabilir bir durum olarak görülebilir.
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