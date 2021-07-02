Ve Beklenen oldu; World Wide Web NFT Olarak Yeni Sahibine Satıldı!

İnternetin babası olarak bilinen Sir Tim Berners-Lee, beklenen satışı gerçekleştirdi: World Wide Web'in (WWW) artık yeni bir sahibi var!

  • Levent Öztürk
World Wide Web NFT Olarak Yeni Sahibine Satıldı!
Sir Tim Berners-Lee

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