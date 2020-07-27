Vestel Gün Işığı Teknolojisi'ne Sahip Ev Ürünlerini Tanıttı!

Vestel'in Güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği Gün Işığı Teknolojisi'ne sahip buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile klimalar ekstra hijyen ve uzun ömür vadediyor. Gün Işığı Teknolojili çamaşır makinesi 29 dakikada para, cüzdan, kredi kartı, ayakkabı gibi eşyaları su kullanmadan steril hale getiriyor.