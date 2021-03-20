ViewSonic myViewBoard Nedir, Ne Gibi Faydalar Sunuyor?

CHIP: ViewSonic myViewBoard ekosistemi ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Türkiye'de hangi alanlarda kullanılıyor ve dünyada kullanım oranları hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz?
Hasan Koçyiğit: Global görsel çözümler sağlayıcısı olan ViewSonic, ViewBoard etkileşimli tahtalar ve myViewBoard ekosistemi ile kurumlara, iş dünyasına ve eğitim teknolojisi alanına işbirlikleri ve iletişimlerini kökten değiştirecek ve günümüzün hızlı çalışma ortamına entegre edecek çözümler sunuyoruz.
Bu sistem ile donanım, yazılım ve nesnelerin interneti (Internet of Things) alanındaki gelişmeleri bir araya getirerek, ekip çalışmasının tam potansiyeline ulaştığı, mesafeleri ortadan kaldırıp çalışanları buluşturan, iş hayatında verimlilik ve yeterliliği arttıran çözümler için çalışıyoruz.
myViewBoard ekosistemi ile eğitim teknoloji alanları için geliştirdiğimiz çalışmalar da tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Dünya çapında 527 bin öğretmen tarafından tercih edilen ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 2 Milyonun üzerinde öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor. Dijital eğitimin öğretmenler için yeni bir alan olması nedeniyle öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerikler hazırlamada yaşadığı zorlayıcı yönleri, uzun öğrenme eğrisinin etkileri, eğitimde çok fazla dikkat dağıtıcı etmen olması, sınıf yönetiminin zorlaşması ve esnek olmayan çalışma alanlarının ortaya koyduğu zorluklar için çözümler sunan myViewBoard aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı zayıf etkileşim, dikkat dağınıklığı ve düşük katılım gibi sorunları da ortadan kaldırıyor.
Kolay kullanımı ile tercih edilen myViewBoard'da, beyaz sayfadan çıkmadan derse eklemek istedikleri tüm içeriklere tek tuşla ulaşabilen öğretmenler, görüntüleri ve videoları da sadece sürekle bırak yaparak ders içeriklerine alarak derslerini buluta kaydedebiliyorlar ve öğrencileri ile paylaşabiliyorlar. Dijital alanda bir sınıf ortamı yaratmaya yardımcı olan çeşitli özelliklerle dolu bir öğretme-öğrenme yazılım aracı olan myViewBoard, dijital öğrenme ortamları oluşturmanın yollarını geliştirmeye çalışan eğitim kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere güvenli bir sanal öğrenme alanı sunuyor. K-12'den yüksek öğrenime kadar, ortak çalışmayı destekleyen etkileşimli ekranlarımız ve myViewBoard ekosistemi, sınıf katılımını ve dijital öğrenmeyi geliştiren çözümleri bir arada barındırıyor.
Covit19'da en çok etkilenen kesim öğrenci ve öğretmenler oldu. Öğretmenler ve bilhassa devlet öğretmenleri hiç deneyimleri olmadan çok kısa zamanda çevrimiçi eğitime hazırlanmak zorunda kaldılar ve bu durum zorluklarını da beraberinde getirdi. Biz de pandemi süresince özellikle eğitimcilerimize destek olmayı kendimize bir görev bildik ve ViewSonic olarak myViewBoard platformumuzu Türkiye'de tüm kullanıcılarımıza bu dönem içinde ücretsiz sunduk. Ekosistemi kullanmanın ise hiçbir koşulu bulunmuyor ve bu süreçte üye olan herkes sistemimizden ömür boyu faydalanacak. myViewBoard ekosistemini kullanmak, dijital eğitim içeriği hazırlamak ve ekosistemin diğer sunduğu imkânlardan yararlanmak için öğretmenlerin tek yapması gereken www.myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmak.
CHIP: MyViewBoard ekosisteminin donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçları nelerdir? Bir donanım satın alınması gerekiyorsa altyapı ihtiyacı nelerdir?
Hasan Koçyiğit: MyViewBoard ekosistemimize dahil olabilmeniz için hali hazırdaki bilgisayarınızı ya da akıllı cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Bunun için ekstra bir maliyet söz konusu değil. Bulunduğumuz pandemi sürecinde ise MyViewBoard yazılımımız tüm öğretmenlere ücretsiz servis verdiği için şu anda MyViewBoard'u kullanmak için herhangi bir ücret ya da ekstra bir donanım ihtiyaçlarının olmayacağını söyleyebilirim.
CHIP: MyViewBoard içeriklerine hangi platformlardan erişilebiliyor? Zoom gibi video konferans üzerinde kullanabilmek mümkün mü?
Hasan Koçyiğit: MyViewBoard platformu kişisel verileri oluşturmaya olanak tanıyan bulut üzerinde çalışan, nereye gidilirse gidilsin sizi takip eden, içinde beyaz tahtadan, ortak çalışma araçları, paylaşım ve katılım araçları gibi bir çok aracı içeren bir ekosistemdir. Bu ekosistem, Google, Microsoft, Amazon, Intel gibi ekosistemlerle entegre olabildiği gibi, Windows, Apple, Android, Google gibi platformlar üzerinden erişilebilen, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive bulut altyapılarına direkt entegre olabilen, Zoom, Gotomeeting, Teams, Youtube, Facebook, Workplace, Twitch gibi yayın platformları üzerinden paylaşılabilen, Google Classroom gibi LMS/ÖYS (Learning Management System/Öğrenim Yönetim Sistemi) ile entegre olabilen, Youtube, Khan Akademi, myViewBoard Clips gibi dijital içerik ve müfredetalara reklamsız erişebilen bir ekosistemdir.
Web kamerası üzerinden yüz yüze etkileşimli ders yapma ve canlı soru-cevap gerçekleştirme gibi interaktif ders yapma olanaklarını barındıran myViewBoard, öğretmene ders içeriklerini buluta kaydetme konforu sunarken, ekran paylaşımı ve ekran yakalama özellikleri ile öğrencilerin her zaman ders kayıtlarına ulaşabilme imkanı sunuyor. Bulut depolama kaynaklarını yönetme özelliği ile öğrencilerin ödevlerini öğretmenlerine teslim etme veya öğretmenlerin öğrencilerin evde indirebilecekleri dosyaları paylaşma özelliği de içeren myViewBoard, öğretmenlerin mevcut çevrimdışı eğitim materyallerini myViewBoard'a aktararak içeriklerini anında çevrimiçi derslere dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Öğrenciler, sınıfta fiziksel olarak bulunmadan tahtadaki öğretmenle etkileşim kurabiliyor, öğretmenler ve öğrenciler herhangi bir yazılım yüklemeden herhangi bir bilgisayardan oturum açabiliyor ve dersler daha sonra görüntülemek için kaydedilebiliyor.
CHIP: İçerik oluşturma özellikleri nedir?
Hasan Koçyiğit: MyViewBoard ekosisteminde başarılı bir eğitimin tüm gereklilikleri 6 alanda kullanıma sunuluyor. Ekosistemde, öğretmenleri çok kolay ve etkili dijital içerikler hazırlayabilecekleri WhiteBoard, canlı ve interaktif ders ortamı sunan Classroom, video görsel içerik havuzu Clips, hazırlanan içeriğe lokasyon bağımsız ulaşma imkanı sunan Display, dersleri, içerikleri ve ekranı uzaktan yönetme olanağı sunan Manager, interaktif bir ortam yaratan, öğrencilerin soruları anlık cevaplayabileceği, anket ve sınav gibi uygulamalara katılım imkanı sunan Companion ile etkili ve interaktif eğitim olanağı sunuyor. ViewSonic ayrıca, tamamı Türkçe olan ViewSonic Library kısmında yer alan içerikler ile öğretmenlerle alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor. İlk ve orta dereceli okullarda görev alan öğretmenlere 6 farklı kategoride 46'dan fazla konuda her yaştan öğrenciye uygun eğitim videoları sunan myViewBoard Clips, 120'den fazla kaliteli medya ve içerik iş ortağının sağladığı 2,000,000'dan fazla eğitim videosu ile öğretmenlere video destekli dersler hazırlamalarını sağlıyor.
Google Chrome, Microsoft Edge üzerinde çalışan, Windows, Mac ve Chrome OS ile uyumlu olan, öğretmenlerin hazırladıkları ders içeriklerine metin, grafik ve videolar eklemesinin yanı sıra not alma imkanı da sunan yazılım, öğretmenin sınıf içerisinde küçük çalışma grupları oluşturması, ders içeriklerinin, sınavların ve eğitimle alakalı tüm başlıkların görselleştirilmesini sağlayan yetenekleri ve 100'den fazla görsel içerik sağlayıcısı tarafından destekleniyor.
CHIP: Dünyada, dijital eğitimi dönüştürecek ne gibi dijital trendler ön plana çıkıyor?
Hasan Koçyiğit: ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda dahil olmak üzere gelişmiş ekonomiler, yenilikçi eğitim teknolojisi teklifleri geliştirme ve sunma, eğitim yönetimini, öğrenci ve grup çalışmasına katılımını destekleme ve öğretmen iş yükünü azaltma konusunda ön saflarda yer alıyor. Common Sense Media Report araştırmalarına göre, öğretmenlerin %86 sı ile öğrenim kurum yöneticilerinin % 96 sı sınıflarda eğitim teknolojilerinin kullanılmasının çok önemli olduğunu söylüyor. Bunun en önemli nedeni ise eğitim teknolojilerinin; katılım, kişiselleştirme ve işbirliği açısından öğrenme üzerine sunduğu fırsatlar. Tüm dünyada Edtech pazarı en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Grand View Research araştırmasına göre, Edtech pazarı 2019 da yaklaşık olarak 77 Milyar USD'lık bir pazarken, 2020 'de 90 Milyar USD ve 2027 de bu pazarın 285 milyar USD'a ulaşması bekleniyor. Ancak COVID-19 etkisi bu büyümeyi hızlandırdı ve bence 2020 için tahminlerin çok üzerinde olacağını düşünüyorum. Eğitim teknolojileri içinde K-12 ve yükseköğrenim en büyük pazarlar ama okul öncesi pazar da hızla büyüyor.
CHIP: Türkiye özelinde dijital eğitim sektörüne yapılan yatırımı değerlendirir misiniz?
Hasan Koçyiğit: Genel olarak Eğitim Teknolojilerini (EdTech) 3 tür altında toplayabiliriz; donanım, yazılım ve içerik. 2019 verilerine göre donanıma yapılan yatırım % 43 ile en yüksek paya sahipken, yazılımın payı % 25, içeriğin payı ise % 32 civarında, tabi burada Covid-19 etkisinin 2020'de dengeleri değiştireceğini düşünüyoruz.
Türkiye özeline baktığımız zaman eğitim sektöründe yükselen bir trend görüyoruz. Özellikle son dönemlerde yapılan yatırımlara baktığımızda güzel gelişmeler mevcut. Tabii burada Covid-19'un ciddi bir ektisi olduğu aşikar. Çünkü tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ister istemez şu anda tüm süreci dijital olarak sürdürüyor. Bununla beraber bu dönem sonlandığı zaman ise hem öğrenciler hem de öğretmenler artık akıllı tahtalara ve diğer eğitim teknolojilerine daha aşına olacaktır. Çünkü artık hiç bir şey eskisi gibi geleneksel yöntemlerle ilerlemeyecek. Covid -19, tüm sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırdığı gibi, eğitim sektörünü de aynı şekilde etkiledi; burada öğretmenler ve eğitim kurumları hızlı olmak zorundaydılar ve buldukları çözümleri ki bir kısmı ne eğitim için ne de pedagojik olarak tasarlanmamış devşirme diyebileceğiz çözümlerdi, kendi yaratıcılıkları, yetenekleri, bilgileri ölçüsünde kullandılar, tabi ki burada uzaktan eğitim kalitesi herkesin sorguladığı bir konu oldu. Covid-19 sonrası dönemde en önemli sorun hem fiziksel hem de uzaktan eğitimin seviyesini yukarı çekmek olacak, bunu da ancak eğitim için geliştirilmiş, pedagojik desteği sunan, etkileşimi, birlikte çalışmayı, paylaşmayı hem sınıf ortamında hem de uzaktan ortamda sunacak çözümlerin eğitim profesyonelleri ve paydaşları tarafından titizlikle planlaması gerektiğidir.
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