ViewSonic myViewBoard Nedir, Ne Gibi Faydalar Sunuyor?

ViewSonic myViewBoard nedir, ne gibi faydalar sunuyor? ViewSonic myViewBoard hakkında tüm bilinmesi gereken bilgileri ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit'ten aldık.