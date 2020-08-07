VIP Kategoride Yeni Nesil WiFi 6 Access Point Satışa Çıktı

Bulut tabanlı ağ teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan Zyxel Networks, WiFi 6 destekli 2 yeni access pointi; WAX510D ve NWA110AX'i pazara sundu. Teknoloji marketlerinde yerini alan yeni nesil access pointler - erişim noktaları; oteller, okul kampüsleri ve AVM'lerde internet erişim kalitesini en üst segmente taşıyor. Orta ve küçük ölçekli işletmeler, öğrenci yurtları veya hastaneler gibi yüksek yoğunluklu yaşam alanları için de ideal olan cihazlar, eşsiz bir ağ deneyimi yaşatıyor. Yönetim kolaylığı özelliği ile öne çıkan access pointler, bilgi işlem altyapılarının performansını artırarak iş gücü ve zamandan da tasarruf imkanı sunuyor.
Yeni nesil access pointler; yazın gelmesi ile beraber pandemi sürecinde turizm beldelerine akın eden tatilcilerin kesintisiz ve hızlı internet erişimi taleplerine de cevap veriyor.
WiFi 6 teknolojisinin sağladığı avantajları bünyesinde barındıran WAX510D ile; yavaş indirme süreleri, 4K video izlerken donma ve kopma gibi sorunlar tarih oluyor. Aynı anda ağa bağlı birçok cihazı destekleyebilme yeteneği olan WAX510D, otellerde ve AVM'lerde kesintisiz iletişim deneyiminde çıtayı yükseltiyor. Zyxel Networks'ün yeni ürünü, tatil köylerindeki misafirlerin ve otel personelinin internet erişiminde düşük kapasite endişesini yok ediyor.
Dual-Optimize Anten ve BSS Renklendirme Teknolojisi Desteği
Zyxel Kurumsal Çözümler Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal'ın verdiği bilgiye göre, WAX510D, 2. Nesil WiFi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) yonga seti ile sağladığı OFDMA, MU-MIMO ve BSS renklendirme teknolojisi desteği sayesinde bant genişliği kapasite sorunu yaşamadan aynı yüksek hızda birçok cihazı internete kolaylıkla bağlayabiliyor. Bu özellik sayesinde tatil köylerinde misafirler herhangi bir gecikme sorunu yaşamadan kendi cep telefonlarından ve dizüstü bilgisayarlarından tüm multimedya dosyalarını kolaylıkla indirebiliyor. Zyxel Networks'ün yeni nesil access pointi, dual-optimize anten teknolojisi ile duvara kurulum yapıldığında oluşan enterferans / kanal parazit sorununu ortadan kaldırıyor. Ağ performansını en üst seviyeye çıkartan bu özellik sayesinde; hastane, kampüs alanı, fabrika gibi kalabalık yaşam alanlarında istenirse tavana, istenirse duvara kurulum yapılarak verimli bir kapsama alanı ve performans sağlanıyor.WAX510D, daha esnek yönetim için desteklediği NebulaFlex Pro özelliği sayesinde; bağımsız olarak, Zyxel Networks Firewall'lar üzerinden, ya da Nebula platformunda dahili 1 yıllık lisansı ile Pro özellikler kullanılarak yönetilebiliyor.
Zyxel'in WiFi 6 access pointleri, MU-MIMO anten teknolojisi, OFDMA ve PoE desteği sayesinde; ofisler, okullar, öğrenci yurtları, oteller ve restoranlar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda eşsiz bir performans ve güvenlik vaat ediyor.
Dört çekirdekli işlemciye sahip olan WAX510D, 5 GHz'de 1200 Mbps, 2,4 GHz'de ise 575 Mbps veri indirme hızı sunuyor. Çift bantta 2x2 MU-MIMO desteği ile parazit oluşturma riskini minimize eden cihaz, duvara montaj seçeneği ile ofislerin ve tatil köylerinin şık dekorasyonu ile uyum sağlıyor.
Gerçek WiFi 6 Deneyimi
Ömer Faruk Erünsal NWA110AX'ın diğer teknolojik özelliklerini şöyle açıklıyor:
"WiFi6'ya terfi etmek isteyen ve ekonomik bir çözüm arayan işletmeler için ideal bir ürün olan NWA110AX, üstün performans beklentisi olan kurumlar için tasarlandı. WAX510D gibi NWA110AX'de, 2. Nesil WiFi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) yonga seti ve dört çekirdekli işlemciye sahiptir. NWA110AX, hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak için birinci sınıf güç amplifikatörleri ve 4G / 5G arayüz filtreleri ile üretilmiştir. Bu nedenle cihaz sınıfının en iyisidir diyebiliriz. PoE desteği bulunan ürün, 5 GHz'de 1200 Mbps ve 2,4 GHz'de ise 575 Mbps hız, avantajına sahiptir. İşletmeler pazara sunduğumuz tüm yeni nesil access pointlerimizi bağımsız mod veya bulut tabanlı Nebula platformumuz üzerinden kolaylıkla yönetebilir."
Dilediğiniz Gibi Yönetin!
"Zyxel Networks'ün tüm 11ax AP serisi Zyxel'in NebulaFlex çözümü ile entegredir.Bir yıllık pro-pack lisansı ile satılan NebulaFlex Pro cihazlar,Nebula çözüm ailesine dahil olarak bulut ağının avantajlarından faydalanmanıza olanak tanır. Böylece özel bir BT ekibine ihtiyaç duymadan sistemlerini uzaktan yönetebilen işletmeler, 1 yılın sonunda kendilerine uygun olan ağ yönetim paketini tercih edebilirler. Nebula profesyonel paketi; kablosuz ağ trafiğini izleme, ağ performansını denetleme, sorunları hızlı tespit etme ve müdahale etme imkanı sunan raporlama seçenekleri ile kesintisiz iletişimi garanti altına alır."
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