Vivo Apex 2020 Ekran Altı Kamerayla Tanıtıldı! Bu Telefon Çok Konuşulacak!

Vivo Apex 2020 tanıtıldı! Ekrana gömülü kamerası, tam 60W gücünde kablosuz şarjı, Snapdragon 865 işlemci ve diğer güçlü özellikleriyle işte Vivo Apex 2020'nin tüm özellikleri!