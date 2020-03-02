Vivo Apex 2020 Ekran Altı Kamerayla Tanıtıldı! Bu Telefon Çok Konuşulacak!

Vivo Apex 2020 tanıtıldı! Ekrana gömülü kamerası, tam 60W gücünde kablosuz şarjı, Snapdragon 865 işlemci ve diğer güçlü özellikleriyle işte Vivo Apex 2020'nin tüm özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Vivo Apex 2020 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Vivo, önümüzdeki yıllarda ana akım haline gelmesi beklenen teknolojilerle dolu yeni konsept telefonu Apex 2020'yi tanıttı. Uzunca bir süredir beklenen ve hakkında çok sayıda söylenti ortaya çıkan Apex 2020, pek çok önemli özelliğe ev sahipliği yapıyor. Peki, Apex 2020 özellikleri neler? Hemen tek tek anlatmaya başlayalım.

Apex 2020'nin en önemli özelliklerinin başında, şelale ekran tasarımına sahip olması geliyor. Yeni dönemde karşılaşacağımız pek çok amiral gemisi akıllı telefonda yer alacak olan bu ekran ile böylece çok daha geniş ve kavisli bir ekran deneyimi sunan Apex 2020, 120 derecelik kavisli kenarlara ve 6.45 inç büyüklüğünde tam görüş sağlayan bir ekrana sahip.

Vivo, Apex 2020 ile telefonlarda ön kamera için açılan çentik alanından da kurtulmuş ve ön kamerayı ekranın altına gömmüş. 16 MP çözünürlüğünde ekran altı kameraya yer veren Apex 2020, böylece rakiplerinden ayrılarak farkı bir yere konumlanıyor.

Apex 2020'nin bir başka önemli özelliği ise, her türlü fiziksel düğmeden ve porttan yoksun olması. Evet, bu telefonun hiçbir fiziksel tuşu ve giriş noktası bulunmuyor. Apex 2020'de tuş ihtiyacını dokunsal sensörlerle karşılayan Vivo, port girişini de kablosuz yolla çözmüş. Apex 2020, kablosuz olarak şarj oluyor ve kablosuz şarj gücü tam 60W. Böylece kablolu şarjı aratmayacak telefon, kulaklık konusunda da kullanıcıları kablosuz kulaklıklara yöneltiyor.

Apex 2020'nin arkasında da etkileyici bir ana kamera alanı yer alıyor. 48 MP çözünürlüğünde ve gimbal benzeri bir stabilizasyon sağlayan ana kamera ile etkileyici fotoğraf ve videolar çekebilen Apex 2020, 16 MP ikincil kamerasıyla da benzersiz. Zira bu kamera, 5x ila 7.5x arasında gerçek optik zum imkanı sağlıyor.

Vivo Apex 2020, performans açısından da güçlü bir telefon. Snapdragon 865 işlemciden güç sağlayan Apex 2020, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 5G desteği içeriyor. Peki, Apex 2020 ne zaman satışa çıkacak?

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Apex 2020 her ne kadar özellikleriyle heyecanlandıran bir telefon olsa da, ne yazık ki Apex 2020 satın almak isteyenlerin eli boş kalacak. Zira Apex 2020, Vivo tarafından konsept olarak üretilmiş. Bu nedenle Apex 2020 satışa çıkmayacak, seri üretimi olmayacak. Apex 2020, yer verdiği özelliklerle, gelecekteki akıllı telefonlara ışık tutması açısından önemli bir model olarak kalacak.

Apex 2020 videosunu yukarıda izleyebilirsiniz.

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