Vivo TWS 2 ANC Kablosuz Kulaklığı Satışta

İnsan odaklı inovasyona önem veren vivo, yeni ürün tasarımlarında tüketicilerin ihtiyaçlarını ve fikirlerini ilk sıraya koyuyor. Ürün ekosistemine kattığı en yeni ve heyecan verici ürünü ilk aktif gürültü önleyici teknolojisine sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklığı ile yeni nesil teknolojiyi eşsiz bir tasarım ile benzersiz kılıyor.
Hafif Tasarım
Tüketicilere rahat bir kullanım sunmak için oldukça hafif ve kulağa tam oturan özel tasarıma sahip olan TWS 2 ANC kulaklık, 4,7 gramlık bu zarif tasarımı ile varlığını unutturuyor. G3 kavisinin pürüzsüz, aerodinamik şekli kulak hatlarına tamamen oturmasına yardımcı oluyor.
Rahat ve Nefes Alabilir Uyum
Farklı kullanıcılar için uyum sağlayan 3 silikon başlığa sahip kulaklıklar, ayrıca yenilikçi bir havalandırma tasarımı ile "nefes alabilen" bir kullanım deneyimi sunuyor. Kulak içerisindeki basınçları eşitlemeye yardımcı olarak ön ve arka alanda hava akışını sağlıyor ve kulaklarınızı özgür kılıyor.
Tek Dokunuş ile Tüm Gürültüden Uzaklaşın!
vivo'nun ilk aktif gürültü önleyici kulaklıkları, gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm'lük süper güçlü bas sistemi ve 40 dB Gelişmiş Gürültü Önleme özelliği ile kullanıcılara akıcı bir performans sunuyor. Üstün ve akıllı algoritması sayesinde ortam gürültüsündeki değişiklikleri algılıyor, aynı zamanda kullanıcıların kulaklıkları nasıl taktığını hissediyor ve gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Birden fazla kullanıcı deneyimini dikkate alan kulaklıklar, gürültü önleme özelliğinin yanı sıra tek dokunuşla dış sesin içeri girmesine izin veren şeffaflık modunu da birlikte sunuyor. Kulaklıklar takılıyken etraftaki sesleri rahatlıkla duyabilir, çevrenizdeki kişilerle sohbete devam edebilir ve anı yakalayabilirsiniz!
Stüdyo Kalitesinde Ses
vivo, müzik tutkusunu da her ürününde tüketicileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yıllar önce mobil Hİ-Fi efsanesini yaratan vivo'nun "Golden Ear Acustics" laboratuvarı, adından söz ettiren akustik uzmanlığı ve son teknolojileri ile TWS2 kulaklıklarda profesyonel ses kalitesini kullanıcılar ile buluşturuyor. DEEP-HD sürükleyici ses sistemi ile TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar stüdyo performansında bir ses deneyimi sunuyor. DEEP-HD sistemi, en gürültülü ortamlarda bile netlik ve kusursuzluğu sağlayan bir ses otoyolu oluşturuyor. Aynı zamanda 88 ms gecikme süresine de sahip olan TWS 2 ANC kulaklık ses ve hızın mükemmel bütünselliğini yansıtıyor. Bu özelliği sayesinde oyun severlerin de beklentilerini karşılıyor ve oyunun ritmini yakalamalarına yardımcı oluyor.
vivo TWS 2 ANC, Android 6.0+ işletim sistemini desteleyen Google Fast Pair ve Google Asistan'ın hayatı kolaylaştıran özellikleri sayesinde benzersiz bir kablosuz iletişim sağlıyor. vivo, aynı zamanda sinyal alımını iyileştiren ve marka tarafından geliştirilmiş özel bir Bluetooth anten tasarımını da bu kulaklıklar ile tüketiciyle buluşturuyor.
29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği aktif iken 4,1 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Daha sakin ortamlarda bu süre özellik kapatılarak 7,3 saate kadar uzatılabiliyor. TWS 2e'de ise yüksek performanslı bir çip ve büyük kapasiteli pil, kompakt bir çerçeveye yerleştirildi. Olağanüstü güç yönetimiyle bir araya getirilen kulaklık istediğiniz tüm özgürlüğü size sunuyor. Tek bir şarj ile 7,6 saat, şarj kutusuyla eşleştirildiğinde ise 30 saatlik uzun pil ömrüne sahip.
Ay Işığı Beyazı ve Yıldız Mavisi olarak göz alıcı renklerinin yanı sıra stüdyo kalitesinde ses sistemini kulağınıza getiren kulaklıklar faturaya ek 1.308 ve 900 TL satış fiyatıyla tüm Vodafone satış noktalarında aynı zamanda dijital platformlarda 12 taksit imkanıyla satışa sunuluyor.
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