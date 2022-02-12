Vivo TWS 2 ANC Kablosuz Kulaklığı Satışta

TWS 2 Serisi kulaklıklar şık ve zarif tasarımıyla her tarza şıklık katarken, aktif gürültü engelleme özelliğiyle de şehrin tüm seslerini susturuyor ve kulağınızdaki sesleri stüdyo kalitesinde sunuyor.

Vivo TWS 2 ANC Kablosuz Kulaklığı Satışta

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