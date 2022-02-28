vivo, Y Serisi ile Oyun Performansına Odaklanıyor

Günümüzde oyun dünyası, bilgisayarların ötesine geçerek akıllı telefonlar için sundukları oyunlarla bir yere bağlı kalmadan istenilen her an saatlerce ve kesintisiz oyun oynama keyfi sunuyor. Bunun için ise tek ihtiyacımız oyunların sunduğu performansı bize sınırsız ve sorunsuz verebilecek güçlü akıllı telefonlar oluyor. Akıllı telefonlarda oyun oynama keyfini ise birkaç önemli özellik destekliyor; büyük depolama alanı RAM/ROM, güçlü bir pil ve yüksek performans özellikleri.
vivo, inovatif ve tüketici odaklı teknolojisi sayesinde oyun tutkunlarına uzun saatler boyunca kesintisiz bir eğlence vadediyor. vivo'nun orta segment akıllı telefon kategorisinde yer alan Y serisi, güçlü özellikleri ve üstün performansı ile oyun tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Gün boyu, sınırsız oyun keyfi sunan vivo Y serisi akıllı telefon modelleri, genişletilebilir ROM/RAM alanları, 5000 mAh değerinde büyük pilleri, Multi-Turbo 5.0 ve özel soğutma sistemleri ile yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kılıyor.
Daha Akıcı Oyunlar; Y21
Y serisinin en parlak yıldızı Y21, yüksek teknolojiyi ve eşsiz tasarımı bir arada sunuyor. Hücre içi teknolojisine sahip HD Halo 6.51 inç Ekranı sayesinde net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekerek oyun oynamayı daha heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor.
Y21 gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alıyor. vivo Multi-Turbo 5.0 ile de, veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Dört bileşenden oluşan soğutma çözümü sayesinde Y21, oyunun en hararetli anlarında bile ısınmıyor. Ayrıca Y21'de yer alan 1 TB'a kadar genişletilebilen 64 GB depolama alanı ve genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi oyunlarınız, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatlıkla muhafaza edebilmenize olanak sağlıyor.
Daha Çok Verim, Daha Çok Oyun; Y33s
Güçlü pil, genişletilmiş RAM özelliği ve lüks görünüm ile donatılmış yeni Y33s modeli üst düzey taşınabilir bir oyun deneyimi sunuyor.
Y33s'in kalbinde yatan Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Mediatek Helio G80 sekiz çekirdekli işlemci, daha fazla güç, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha yüksek bir performans yaratıyor. Bu GPU, öncekinden daha fazla güç, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha güçlü performans sunarak Y33s'i bir oyun canavarına dönüştürüyor. 6,58 inç FHD+ hücre içi ekran, parlak renkler ve canlı ayrıntılar sunuyor ve dahili mavi ışık filtresiyle oyunların keyfini mutlak netlikle çıkarmanızı sağlarken gözlerinizi de koruyor. Bununla birlikte Multi-Turbo 5.0 ile HyperEngine oyun teknolojisini birleştiren Y33s veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Dört bileşenden oluşan soğutma çözümü sayesinde oyunun en hararetli anlarında bile ısınmıyor..
Ultra Oyun Modu, size daha mükemmel bir duyusal oyun deneyimi sunmak için kısa bir süre önce güncellendi. 4D Oyun Titreşimi, Resim içinde Resim ile Oyun deneyimi, Rahatsız Etmeyin Özelliği ve E-spor Modu ile oynamanın ve kazanmanın keyfini çıkarın.
Y33s 8,00 mm'lik zarif gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızlı şarj ve vivo Energy Guardian yöntemleri ile pil ömrünü dert etmekten kurtarıyor. Bu büyük pil günün her anında size güç ve enerji sağlıyor.
Üstün Performans; Y53s
Şık tasarımı, güçlü pili ve üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Y53s, MediaTek Helio G80 ve en yeni Funtouch OS 11.1 tarafından destekleniyor. Yüksek hız ve mükemmel bir performans sunan cihaz aynı zaman Multi Turbo 5.0 ile sistem performansını optimize ederek sistemin uzun süreli kullanımdan sonra bile sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Özelleştirilmiş ses efektleri sunan Ultra Oyun Modu ise oyun tutkunlarını uzak dünyalara ve gerçekçi savaş alanlarına taşıyor.
5000 mAh süper büyük pil ve yapay zekâ tabanlı güç tasarrufu teknolojisi ile Y53s, tam şarj kapasitesiyle 7,05 saat oyun oynama imkanı sağlıyor.
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