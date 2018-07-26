VLC, Huawei Telefonları Engelledi!
Popüler medya yürütme uygulaması VLC, Huawei'nin Android'de uyguladığı ilkeden ve gelen yorumlardan dolayı adeta çileden çıktı!
Ünlü VLC Player'ın geliştiricisi VideoLAN, bazı Huawei telefonlarının VLC uygulamasını Play Store'dan artık indiremeyeceğini söyledi. Bunun nedeni, bazı Huawei modellerini kullananların Play Store'da bıraktığı olumsuz yorumlar.
VideoLAN, kullanıcıların VLC'de yaşadığı ses sorunlardan Huawei'yi sorumlu tutuyor. Firmaya göre Huawei, "tüm arka plan uygulamaları sonlandırmak gibi saçma bir ilkeye sahip". Telefon üreticilerinin neredeyse hepsi, pil ömrünü uzatmak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Ancak Huawei'nin arka plan uygulamalarını her fırsatta kapatmasının burada soruna yol açtığı anlaşılıyor. VLC'nin otomatk olarak sonlandırılması, uygulamanın arka planda ses çalmasını engelliyor. VideoLAN, bir kullanıcıya verdiği cevapta uygulamanın normal işleyişini engellemenin normal bir şey olmadığını söyledi ve Huawei'ye tüm uygulamaları sonlandırıp telefonu kapatmayı, böylece daha çok pil tasarrufu sağlayacağını söyledi.
Bununla birlikte VLC, tüm Huawei cihazlarından çekilmiş değil. Huawei P10'da Play Store'da VLC'nin görünmediği doğrulanırken The Verge'e göre Huawei P8 ve P20 de VLC'yi mağazada göremiyor. Engellemeyi aşmak isteyen kullanıcılar, APK dosyasını VLC'nin sitesinden indirebiliyorlar; yani sadece Play Store üzerinden yapılan bir engelleme var.
VLC'yi telefonuna yüklemiş olanların bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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