Vodafone'dan 12 Ay Ücretsiz BluTV Üyeliği Fırsatı!

Vodafone, Vodafone Red müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Sınırsız dijital eğlenceyi sahiplenen Vodafone Red, müşterilerine en popüler dijital TV ve dizi platformlarını ayrıcalıklı bir deneyimle sunuyor. Vodafone Red, son olarak, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerine 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edecek. Red'liler, 31 Mart'ta hem BluTV'de hem Vodafone TV'de yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini ve başrolünü Doğu Demirkol'un üstlendiği "Doğu" dizisini de ücretsiz izleyebilecek.
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:
"Vodafone Red ile müşterilerimize sınırsız ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunmayı hedefliyoruz. Vodafone Red'i en popüler dijital TV ve dizi platformlarını müşterilerine ayrıcalıklı deneyimle sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Sınırsız dijital eğlenceyi sahiplenme hedefimiz doğrultusunda yeni bir kampanya başlattık. Buna göre, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerimize 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edeceğiz. Bu müşterilerimiz, Mart sonunda hem BluTV'de hem Vodafone TV'de yayınlanmaya başlayacak olan 'Doğu' dizisini de ücretsiz izleyebilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."
BluTV'de neler var?
BluTV; Alef, Saygı, Aynen Aynen gibi orijinal yapımları haricinde, Friends'ten Joker'e, The Handmaid's Tale'dan Killing Eve'e kadar yabancı dizi ve filmler ile Premier League, Bundesliga, F1, NBA ve çocuk içerikleri gibi 10 bin saatten fazla zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (iOS ve Android), akıllı TV (Smart TV), Apple TV ve Android Box cihazları üzerinden erişilebilen platformda, her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam içeriklerine ve sadece BluTV üyelerine özel yerli yapımlara ulaşılabiliyor.
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