Vodafone'dan 12 Ay Ücretsiz BluTV Üyeliği Fırsatı!

Vodafone Red, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekliyor. Red'in yeni kampanyası kapsamında, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşteriler 12 ay ücretsiz BluTV üyeliğinden faydalanabilecek.