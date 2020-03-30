Vodafone'lulara Koronavirüs İndirimi!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, "dijital marka" olma hedefiyle hayata geçirdiği e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor. Vodafone'un alanında lider markalarla kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak çok özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışveriş yapmak durumunda kalan müşterilere pek çok kolaylık sunuluyor. Vodafone'lular, Türkiye'nin önde gelen online marketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor. Kampanyadan yararlanmak için, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'ndan kampanya kodu alarak ödeme sayfasında belirtilen alana girmek yeterli oluyor. İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde hizmet veren istegelsin, müşterilerine 7 bini aşkın ürün çeşidi sunuyor.
Engin Aksoy: "Müşterilerimize evden alışverişte kolaylık sağlıyoruz"
Koronavirüs salgınının dijitalleşmenin sunduğu fırsatları bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlük temel ihtiyaçların karşılanmasında online kanallar önemli rol oynuyor. Bir teknoloji iletişim şirketi olarak biz de dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda piyasada bulunamayacak avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Halihazırda 9 kategoride hizmet verdiğimiz bu platformu kullanan müşterilerimiz, Türkiye'nin önde gelen online süpermarketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor. Dijital hayatın kolaylıklarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'na bekliyoruz."
Sedat Yıldırım: "Kullanıcılarımızın sağlığı bizler için önemli"
istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım ise şöyle konuştu:
"istegelsin, 7 binden fazla ürün seçeneği sunan bir online süpermarket. Taze meyve sebzeden, ete bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyedeyiz. Hijyenik ve kolay alışveriş hizmeti sunuyoruz. istegelsin olarak müşterilerimizin böyle dönemlerde tüm ihtiyaçlarını evden çıkmadan karşılayabilmeleri için çalışıyoruz. Yaşı büyük olan, kronik hastalıkları bulunan, hamile olan kişilerin ve bu kişilerle ortak yaşam alanı paylaşanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı buluyoruz. Bu yüzden risk grubundaki kişilere ve onlarla aynı evde yaşayanlara ücretsiz teslimat yapıyoruz. Teslimatlarımızı hijyen mesafesinde yapıyor, ekiplerimizin maske takmasını sağlıyoruz. Dağıtım merkezlerimizi ve araçlarımızı düzenli dezenfekte ediyoruz. Vodafone ile de gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında yine müşterilerimize faydalı olmak önceliğimiz. Hizmete her koşulda devam etmeyi hedefliyoruz, bugünleri birlikte aşacağız."
9 kategoride 60 marka
Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda Oyun, Hizmet, Seyahat, Eğlence, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş, Şehrine Özel ve Finans olmak üzere 9 kategoride 60 farklı markanın 110 kampanyası sunuluyor. Alanında lider markalarla kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda Vodafone müşterilerinin dijital talep ve ihtiyaçlarına geniş bir iş ortakları ekosistemiyle yanıt veriliyor. Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor. Vodafone Yanımda uygulamasından diğer operatör kullanıcıları da yararlanabiliyor.
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