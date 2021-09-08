Volkswagen'in Yeni Elektriklisi ID.Life, 2025 Yılında Yollar Çıkıyor!

Volkswagen'in yeni elektrikli şehir otomobili ID.Life, yapılan açıklamalara bakılırsa 2025 gibi yakın bir gelecekte yollarda olacak...

  • Levent Öztürk
Volkswagen ID.Life şehir aracı 2025'de üretilecek
Volkswagen

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