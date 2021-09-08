Volkswagen'in Yeni Elektriklisi ID.Life, 2025 Yılında Yollar Çıkıyor!

Volkswagen, Münih'teki IAA Mobility 2021 fuarında yaptığı açıklamada, şehir sakinlerini hedefleyen önden çekişli bir EV olan ID.Life konseptinin lansmanı ile EV bulmacasına bir parça daha ekledi. Küçük crossover, MEB platformunu ve bataryayı ID.3 ile paylaşıyor ve VW, 2025 yılına kadar Avrupa'da piyasaya sürmeyi planlıyor.
ID.Life, 231 beygir gücünde bir motor ve Honda E şehir otomobilindeki 35 kWh pilden önemli ölçüde daha büyük olan 57,0 kWh batarya paketi ile çalışıyor. Sadece Avrupa'da da mevcut olan arkadan çekişli ID.3 gibi, Avrupa'nın cömert WLTP döngüsü aracılığıyla bir şarjla yaklaşık 400 kilometre gidebileceği söyleniyor.
Münih'te gördüğümüz diğer EV'ler gibi, ID.Life konsepti de VW'nin nasıl daha sürdürülebilir araçlar tasarlayabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Vernik boyada doğal renklendirici olarak odun yongası kullanılırken, tavanın hava odası tekstili ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretiliyor. Diğer malzemeler arasında ön paneldeki ahşap ve ArtVelours Eco koltuklar ile lastiklerdeki doğal kauçuk, biyo-yağ ve pirinç kabukları yer alıyor.
Açık MEB platformundan yararlanarak, ön ve/veya arka koltuk sıraları yatırılarak iç mekan dönüştürülebiliyor. VW, "Bu, sinema koltuklarından yaklaşık iki metre uzunluğundaki bir yatağa ve bagaj hacmini en üst düzeye çıkaran bir kargo versiyonuna kadar bir dizi farklı olasılık sağlıyor" diyor.
İç mekan, geleneksel bir dokunmatik ekran yerine altıgen direksiyon simidine yerleştirilmiş bir dijital ekrana sahip. Ayrıca akıllı telefonunuzu prize bağlayarak navigasyonu, ses sistemlerini ve daha fazlasını kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yerleşik bir video oyun konsolu ve gerektiğinde gösterge panelinden uzayan bir projeksiyon perdesi olan bir projektör de bulunuyor.
Bu konsept özelliklerinin bazıları, tümü veya hiçbiri 2025 yılına kadar Avrupa'ya gelmesi planlanan üretim otomobili ile sunulabilir. Volkswagen, yaklaşık 20.000 Euro'dan başlayan bir fiyatı olacağını öne sürüyor.
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