VPN Hizmetleriyle Savaş Devam Ediyor: Yeni Yasaklar Geldi!

Rusya, VPN hizmetlerine karşı olan savaşına devam ediyor. Ülkede halihazırda yasak olan 6 VPN hizmetlerine ek olarak 9 yeni VPN hizmetine daha erişim yasağı getirildi. Gelen haberlere göre denetimden sorumlu Rus federal ajans Roskomnadzor; Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Takyon VPN, PrivateTunnel ve bazı VPN hizmetlerine erişimi durdurma kararı aldı.
Roskomnadzor, Rus Devlet Bilgi Sistemi'nin (FGIS) taleplerine uymadığı için bu VPN hizmetlerini kara listeye aldığını açıklarken, kullanıcıların çocuk pornografisi ve narkotik ilaçlar gibi sakıncalı içeriklere erişmek için VPN hizmetlerini kullanmasının önüne geçmeyi amaçladığının altını çiziyor.
Bleeping Computer ise, Moskova merkezli Kaspersky Secure Connection'ın yanı sıra diğer tüm VPN satıcılarının veritabanına bağlanmayı reddettiğini de iddia ediyor.
Rusya'da yasaklanan VPN hizmetlerinin tam listesi şu şekilde:
- Hola! VPN
- ExpressVPN
- KeepSolid VPN Unlimited
- Nord VPN
- Speedify VPN
- IPVanish VPN
- VyprVPN
- Opera VPN
- ProtonVPN
- Betternet
- Lantern
- X-VPN
- Cloudflare WARP
- Tachyon VPN
- PrivateTunnel
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