VPN Kullanımı, Porno Yasağı Sonrasında Bir Ülkede Daha Uçuşa Geçti

Tayland'da devreye giren pornografi yasağı, vatandaşların favori hizmetlerine erişim ve internet özgürlüklerini korumak için yeni yollar aramasıyla sonuçlandı. Bu arayışın bir numaralı kahramanı ise, tabii ki VPN hizmetleri oluyor. Ülkede muazzam bir VPN kullanım artışı yaşanıyor.
Atlas VPN verilerine göre, aralarında popüler platform Pornhub'ın da bulunduğu 191 porno sitesinin yasaklanmasının doğrulanmasının ardından ülkedeki VPN kurulumları %644 oranında arttı.
Geçtiğimiz yıllarda VPN endüstrisinin yaşadığı büyümeye rağmen bu hizmetler, yasaktan önce Tayland'da pek popüler değildi ve 2020'nin ilk yarısında nüfusun sadece %1,17'si bir VPN indirmişti. Ancak ilk işaretlere bakılırsa, bu yeni karar ile hizmetin bölgedeki kullanımı daha önce karşılaşılmayan bir artış yaşıyor.
Internet sansürleri Tayland'da pek sıra dışı değil ancak daha önce bu sansürler genellikle devleti eleştiren içerikleri bastırmaya odaklanıyordu. Bu son karar ise, porno sitelerine karşı da sınırlayıcı bir davranışa işaret ediyor. Ülkede, her ikisi de siber suçlar kanunlarına göre yasak olan pornografi ve kumar internet sitelerine karşı adım atmasının doğrulanması ardından Twitter üzerinde #SavePornHub ve #HornyPower etiketlerinin başı çektiği online bir tepki seli başladı.
Tabii ki Tayland pornografinin yasaklandığı tek ülke değil. Aynı durum toplamda 2,6 milyardan daha fazla nüfusa sahip olan Hindistan ve Çin için de geçerli. Her üç ülkede de VPN'ler, hem pornografi engellerini, hem de hükumetler tarafından yasaklanan diğer içeriklere erişim engellerini aşmak için kullanılıyor. VPN'ler, internet trafiğini yetişkin internet sitelerinin tamamen yasal olduğu ülkelerde çalışan sunucular üzerinden yönlendirerek kullanıcıların hem bu hizmetlere erişmesine, hem de aktivitelerini kendi internet sağlayıcılarından (ISP) gizlemelerine imkan tanıyor.
Ancak belirli internet içeriklerini sınırlayan bölgelerde bir VPN hizmetini kullanmak, daha sonra yetkililer tarafından suç unsuru olarak kabul edilebilecek hareket kayıtlarının (ziyaret edilen internet siteleri, bağlantı zamanları, internet kullanım miktarı vb) tutulmasını engellemek için daha da önemli hale geliyor.
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