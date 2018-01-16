Warren Buffet'ten Tim Cook'a İlginç Yorum
Amerikalı ünlü işadamı Warren Buffet: "Tim Cook bana iPhone'u satmakta başarısız oldu" diyerek tartışma yarattı!
Apple bazı insanlar tarafından iyi tasarlanmış ama düşük ürünlari satmakta uzman bir şirket olarak görülüyor. Marka ile özdeşleşmiş, Steve Jobs'un zamanından kalma bir ifade de bulunuyor: Apple'ın çevresinde gerçekliği büken bir alan var. Ancak görünüşe bakılırsa bazı insanların bu çekime bağışıklığı bulunuyor.
Ünlü yatırımcı ve Samsung Hayranı Warren Buffet, bu çekime dirençli olan insanlardan biri gibi görünüyor. Buffet'in Berkshire Hathaway grubu Apple'ın en büyük beşinci hissedarı olmasına rağmen, ünlü iş adamı kapaklı Samsung telefonundan vazgeçmiyor.
CNBC'de konuşan Buffet, hala Apple'a ürünlerine karşı duruşunu halen değiştirmediğini söyledi. Apple'a hisse eklemeye devam ettiğini açıklayan Buffet, konuşma esnasında kapaklı Samsung telefonunu elinde tutuyordu.
"Tim Cook bana yine bir Noel kartı yollamış... bu yıl bana bir iPhone satacağını söylüyor. Cook her yıl bana bu kartlar ile hatırlatmalar yolluyor."
Buffet, Chris Pine, Rihanna ve Christopher Walken gibi kapaklı telefon hayranı olan ünlülerin arasında yer alıyor. Kapaklı telefon hayranlığının bir çeşit ekol olduğuna inanan Buffet, "Günün birinde bir iPhone alırsam, herşeyin sonu gelmiştir" dedi.
Ali Ruhi Öztürk
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