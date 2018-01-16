Warren Buffet'ten Tim Cook'a İlginç Yorum

Amerikalı ünlü işadamı Warren Buffet: "Tim Cook bana iPhone'u satmakta başarısız oldu" diyerek tartışma yarattı!

Warren Buffet'ten Tim Cook'a İlginç Yorum

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
"Metal 12" Samsung Telefon ve Saatlere Gelebilir!
Bitcoin ve Kripto Paralar Fena Düştü!
Galaxy J7 ve Galaxy Tab E için Oreo Kesinleşti
Yenilikçi Fikirler Android Akademi Demo Day'de
Yapay zekanın geride bıraktığı 8 önemli aşama!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir